Třetí mládežnické zlato. Barbora Malíková ovládla závod na 400 metrů

„Tohle je rozhodně nejlepší zakončení sezony. Na startu mi běželo hlavou, že je to teď nebo nikdy. Chtěla jsem se úplně vyšťavit, byl to přece jen můj poslední letošní závod. Kdybych to nedala, byla bych zklamaná,“ řekla pro stránky Českého olympijského výboru zlatá Barbora Malíková.

16letá běžkyně vyhrála už rozběh a i přes pomalejší úvod finále čtyřstovku ovládla časem 54 sekund a 68 setin. Druhá doběhla o půl vteřiny později Němka Marie Scheppanová, třetí místo pak udržela Zambijka Niddy Minglishiová.

„Upřímně musím říct, že jsem tu medaili čekala. Vždycky Báře říkám, ať si hlídá první místo a vyšlo to. V obou rozbězích byla nejrychlejší,“ okomentovala výkon své svěřenkyně trenérka Jana Gellnerová.

Její svěřenkyně na začátku kvůli bolavým zádům taková očekávání neměla. „První dny tady jsem si říkala, že bych to mohla dát tak do pátého místa. Ale po tom prvním rozběhu už jsem byla rozhodnutá, že to dám,“ zhodnotila Malíková svou formu.

Dva a půl měsíce přes svými 17. narozeninami za sebou má Barbora Malíková výbornou sezonu. Před olympijskými hrami mládeže vyhrála i evropské mistrovství do 17 let a vylepšila si osobní rekordy na 100, 200, 400 i 800 metrů.

Česká atletika

@czatletika 🆕Barbora Malíková je olympijskou vítězkou! 😍🇨🇿 Talentovaná čtvrtkařka byla nejrychlejší v obou bězích, dnes vyhrála v čase 54.68 a z mládežnických olympijských her v Buenos Aires si odveze zlatou medaili! 🥇🇦🇷 Moc moc gratulujeme! 👏🎉





Barbora Malikova cruises to the 400m title – a future star? #YouthOlympics pic.twitter.com/nq66ejJ8XP — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 October 2018