Pistorius neuspěl s posledním odvoláním proti trestu za vraždu, odsedí si 13,5 roku

Jednatřicetiletý Pistorius zavraždil Reevu Steenkampovou na Valentýna před pěti lety u nich doma. Údajně v domnění, že je to zloděj, vystřelil několikrát přes dveře koupelny.

Původně byl odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta s podkolenními amputacemi za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu loni v listopadu Odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

Dlouhou právní bitvu Pistorius definitivně prohrál. Nejvyšší soud jeho žádost o přezkoumání trestu v pondělí zamítl. „Je konec. Tím vyčerpal své právní možnosti," oznámil mluvčí prokuratury Luvuyo Mfaku.