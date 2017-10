Oštěpy a pádla vyměnili za zbraně a granáty. Sportovci Dukly absolvovali povinný vojenský výcvik

Speciální vojenský útvar se dva dny připravuje v areálu u Vyškova. Z dálky není nijak výjimečný, zblízka už ale pod helmami poznáte tváře olympijských medailistů a mistrů světa. Sportovci pražské Dukly totiž absolvují jako vojáci z povolání povinný výcvik. Vyzkoušejí si při něm střelbu z různých zbraní, hod granátem, noční přesun terénem, nebo se naučí základy zdravovědy. Vyškov 17:21 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková na povinném vojenské výcviku Dukly. Vlevo Jakub Holuša | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Atletika potřebuje facelift, říká Coe a navrhuje ligu klubů. Extrémní způsob, reaguje Hejnová Číst článek

Vojenský útvar tvořený sportovci pražské Dukly by mohla vést kapitánka Barbora Špotáková. Jako dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem může své náčiní vyměnit za granáty. Sama ale přiznává, že tak jednoduše by to asi nefungovalo.

„Mám pocit, že jsem to právě hodila dál, než jsem měla, byla jsem totiž trošku nervózní. Mám jen takový pocit, ale tam se nesmí koukat, takže nevím, kam to dopadlo. Nevrátili mě, takže jsem cíl asi trefila. On je na mě totiž moc blízko, měla jsem tendenci ho prostě přehodit,“ uvedla pro Radiožurnál Špotáková.

Dnes ve Vyškově začal dvoudenní vojenský výcvik sportovců. pic.twitter.com/4XthMHUgbE — ASC Dukla (@ASCDukla) 9. října 2017

Na roli neohroženého Ramba se vizuálně hodí praporčík Josef Dostál, který zrovna nabíjí svou pistoli. V rukou kanoisty, který měří 203 centimetrů, vypadají zbraně jako makety pro děti. Trojnásobný olympijský medailista by si ale střelbu od boku jako slavná filmová postava nedovolil. „Mám z toho obrovský respekt. Vím, že mi to může ublížit. Je proto lepší k tomu přistupovat s větším respektem, než to mít ledabyle na háku a přijít pak třeba o prsty.“

'Do desátého kilometru jsem cítila, že téměř letím.' Brněnskou přehradu oběhla i 79letá závodnice Číst článek

„Nedokážu si představit, že bych šel do akce. Nemám na to výcvik a nevím, co bych dělal, kdyby se kolem mě začalo střílet. Myslím, že bych zpanikařil, vůbec bych na to totiž nebyl zvyklý. Myslím, že v takové situaci bych úplně nevěděl, co mám dělat,“ říká další praporčík Pavel Maslák.

Ten by mohl jako úřadující halový mistr Evropy v běhu na 400 metrů nepřátelům alespoň utéct.