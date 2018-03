Pavel Maslák postoupil do semifinále běhu na 400 metrů, dál jdou i další tři Češi

Pavel Maslák, který na šampionátu obhajuje vítězství ze dvou posledních mistrovství, nezačal svůj běh nejlépe. Až v posledních metrech se dokázal dostat na druhou postupovou pozici.

„Já si myslím, že to určitě přichází, protože kdybych takhle špatně takticky běžel v sezóně, tak bych určitě nedoběhl na druhém místě a neběžel bych za 46,80. To není super čas, ale já jsem běžel dvě zatáčky v druhé dráze, takže se mi to prodloužilo o nějakých pět, šest metrů. Myslím si, že to není úplně špatný, jen to musím lépe zvládnout takticky,“ řekl Radiožurnálu po závodě Maslák.

Víc než kuriózním způsobem se do semifinále dostal čtvrtkař Patrik Šorm. Po ulitém startu třetího rozběhu a vyloučení jednoho ze závodníku, byli vyloučeni i zbývající ctyři běžci. Šorm tak postoupil časem 46,99 sekundy.

Parádní dopoledne na @WICBham2018 pro #CzechAthleticTeam! 4 starty v běžeckých disciplinách = 4 postupy. Do semifinále se podívají Klára Seidlová, Patrik Šorm, Pavel Maslák a dokonce i osmnáctiletá Lada Vondrová! #IAAFworlds — Česká atletika (@czatletika) 2 March 2018

Klára Seidlová se ve svém rozběhu nejkratšího sprintu nevešla do první trojice postupujících, ale její čas 7,30 vteřiny stačil na postup.

Na první mezinárodní seniorské akci se představila Lada Vondrková a premiéra to byla úspěšná. Ve svém běhu skončila čtvrtá, její čas byl ale posledním dostačujícím pro postup a tak se Vondrková představí i večer v semifinále.