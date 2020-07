Překážkář Svoboda se zotavil z napadení a zase závodí. Nevzdává se ani olympiády v Tokiu

Dlouholetý český reprezentant a také halový mistr Evropy. Atlet Petr Svoboda se opět snaží vrátit mezi nejlepší. Na začátku posunuté sezony se cítil skvěle, pak ho ale zabrzdilo netradiční zranění. Poté co okřikl skupinu zlodějů, skončil v nemocnici s myšlenkami na konec kariéry. Pár týdnů nato už ale opět nemá na domácí dráze konkurenci. Kladno 10:01 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Svoboda | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Měl jsem jenom tržnou ránu na hlavě. Beru to tak, že to ke sportu nepotřebuji, jenom mě bolela hlava, to je všechno,“ popisoval Radiožurnálu s nadhledem a také odstupem tří týdnů od napadení český rekordman na 110 metrů překážek a finalista světového šampionátu.

Na extralize v Kladně dominoval Svoboda časem 13,71, ale ještě na začátku července to tak optimisticky nevypadalo.

„I když do mě kopali, tak jsem neměl žádná poranění žeber nebo tak. Spíš jak mi pokopali kotníky, tak mě bolely týden obě achilovky. To jsem si pomyslel, že mám asi po kariéře, byla to taková bolest, u které jsem si říkal, že bude trvat fakt dlouho.“

Otoky ale brzy splaskly a z dramatické situace, kdy po ráně zezadu do hlavy na chvíli ztratil vědomí, je tak jen divoká historka namísto nečekaného odchodu z vrcholového sportu.

Svoboda má tak stále vysoké ambice a v první polovině srpna by chtěl kromě dalšího domácího titulu zvládnout stodesítku překážek ještě o něco rychleji než v Kladně, což by byl skvělý signál směrem k tokijské olympiádě v příštím roce.

„Pro mě je to takový start. Příští rok bych mohl běžet kolem 13,50 a to už by mohlo vést i na olympiádu. Jestli mě už nikdo nebude bít, tak to bude snad v pohodě. A pak budu čekat na zázrak, jestli se neuvolní místo na Diamantové lize v Monaku. Chci se tam vrátit, protože to byl jeden z mých nejkrásnějších závodů,“ mluvil Petr Svoboda o deset let staré vzpomínce na mítink prestižního seriálu na Azurovém pobřeží.

Právě v Monaku letos bude Diamantová liga netradičně začínat, kvůli koronaviru až 14. srpna.