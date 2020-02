Překážkář Svoboda po dalším zranění znovu závodí i vyhrává. Přirovnal se k fotbalistovi Rosickému

Premiéru v této sezoně si naplánoval až na poslední závod a ten mu dost možná zachránil profesionální kariéru. Atlet Petr Svoboda má za sebou další návrat po zranění a jak říká, pokud by nezaběhl dobře, novou smlouvu by ve svém klubu nedostal. To se ale nestalo, na domácím halovém šampionátu v Ostravě byl na šedesátce s překážkami znovu nejrychlejší. Ostrava 11:10 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překážkář Petr Svoboda | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Je to velká pecka. Po týdnu trénování si zaběhnout takový čas. Nemůžu tomu ani uvěřit. Je to bomba,“ popsal Svoboda Radiožurnálu.

Překážkář Petr Svoboda po dalším z mnoha zranění znovu závodí i vyhrává. Proč pro něj bylo mistrovství republiky tak důležité, si poslechněte v reportáži Marka Augustina

Asi nikdy v jeho kariéře nebyl titul z domácího šampionátu pro Petra Svobodu tak důležitý jako ten, pro který si doběhl v Ostravě. A hlavně díky času, co předvedl. Trať proletěl za 7,66 sekundy.

Být o čtyři setiny pomalejší, profesionálně by za klub Olymp už prý nezávodil. „Běžel jsem o všechno, ale mrzí mě, že se mi nevěří. Ale chápu to, jsem pořád zraněný. Je to takové… Dnes jsem spal čtyři hodiny. Úplně jsem se třepal, chodil jsem tady s kapucí na hlavě. Byly to strašné nervy,“ dodal Svoboda.

Stejně jako soupeři ani černé myšlenky halového mistra Evropy z roku 2011 nakonec nedohnaly. Věčně zraněný atlet přitom po problémech s kolenem běžel prvně přes překážky teprve minulou neděli.

„Holt jsem papírový kluk. Takový Petr Skleněný jako Rosický. Nerad si ho beru do pusy, je to pro mě mnohonásobně větší osobnost. Říkám to takhle, je to trochu namyšlené – někomu se to tak může zdát-, ale holt talentovaní kluci laborují. Ten talent je k broušení a je to takový diamant, jak někdy říká trenér. Vybrousit ten diamant s pečlivostí je strašně složité. Jednou mám v plánu napsat knihu, která se bude jmenovat: ‚Když jsem mohl, nechtěl jsem, a když chci, tak už to nejde‘,“ popsal Svoboda.

Jenže oproti zmiňovanému fotbalistovi Tomáši Rosickému Petr Svoboda ještě naplno sportuje a úspěch na mistrovství republiky mu zajistil body do nově skládaného světového žebříčku, na základě kterého se může dostat na letní olympijské hry. Na sprintera v pokročilém věku – v 35 letech.

„Mám o devět let mladší přítelkyni, takže se cítím chlap jako květ. Zase si budu věřit. Budu ten Peťan, jak jsem býval. Budu mluvit o těch nejvyšších příčkách, protože takhle mě to vždycky nutilo plnit je,“ těšil se z dalšího slibného návratu Petr Svoboda.