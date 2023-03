Rozhodně mám letos potenciál běžet pod 52 vteřin, říká čtvrtkařka Petržilková po mistrovství Evropy

S atletikou začala čtvrtkařka Tereza Petržilková teprve na vysoké škole ve svých dvaceti letech. Přesto to plzeňská závodnice dotáhla mezi kontinentální špičku. Na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu skončila v závodě na 400 metrů šestá a s českou štafetou čtvrtá. Teď si běžkyně dopřává krátké tréninkové volno, její myšlenky už se ale upínají k přípravě na letní venkovní sezonu. Jejím vrcholem by mělo být mistrovství světa v Budapešti. Rozhovor Plzeň 18:08 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká běžkyně Tereza Petržilková | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Jak probíhá vaše volno?

Není úplně čas zahálet, protože sezona na dráze se rychle blíží a my musíme naplánovat další kroky do přípravy. Mám ani ne týden volna, takže spíš dohoním nějaké resty a věci okolo, na které nebyl čas v průběhu halové sezony.

Výsledky z mistrovství Evropy jsou asi tou nejlepší motivací... Poženou vás v té přípravě na léto?

Nasadila jsem si laťku hodně vysoko, takže teď se budu snažit udržet svou výkonnostní kvalitu a navázat na to.

Cílem pro letní sezonu bude opět vylepšit si osobní rekord a dostat se pod 52 sekund?

Jsem na sto procent přesvědčená, že mám potenciál běžet pod 52, takže tuto hranici chci určitě pokořit. Ráda bych se posunula rychlostně i na dvoustovce.

Pomůže finále na mistrovství Evropy i k pozvánkám na jednotlivé mítinky v letní sezoně? Tušíte, zda o vaše starty bude větší zájem?

Signály zatím žádné nejsou, ale věřím, že jsem se zviditelnila. Už během rozcvičování na štafetu jsem cítila, že se za mnou otáčelo spoustu lidí a začali si mě trochu všímat. Věřím, že mi to otevře vrátka k lepším závodům a k lepší cestě získávat body do rankingu.

Právě pro mistrovství světa v Budapešti to zase bude o sbírání bodů a plnění limitů. Je to hlavní cíl letní sezony?

Ráda bych se kvalifikovala individuálně. Už můj výkon v rozběhu byl potvrzovacím výkonem pro start na mistrovství světa. Teď už mi stačí jen vybudovat si pozici v rankingu, pro české poměry už mám splněno.

Jak těžké to bude ve světové konkurenci? Tady to bylo přeci jen o mistrovství Evropy a ve světě je spoustu rychlých čtvrtkařek...

Spoustu čtvrtkařek právě halovou sezonu vynechala, ta letní bude určitě mnohem více nabitá, protože se všichni budou snažit sbírat body i vzhledem k olympijským hrám. Bude to mnohem náročnější.

Start na olympijských hrách v Paříži je zřejmě někde v pozadí dalším vaším cílem...

Je to cílová meta mnoha sportovců, moje samozřejmě taky, je to sen. Udělám pro to maximum a budu se modlit, ať to vyjde.

Kde vás diváci uvidí během letní sezony v Čechách? Plánujete Zlatou tretru nebo jiné domácí starty?

Momentálně ještě naplánované starty nemáme, ale určitě bude jedno kolo extraligy u nás v Plzni. Tam se určitě představím, i když ještě nevím, na jaké disciplíně. Na Zlaté tretře ještě nevím, zda pro mě v programu bude nějaká vhodná disciplína, to se uvidí. Zbytek bude v řešení s manažerem.