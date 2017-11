Pistorius stráví ve vězení 13,5 roku. Jihoafrický odvolací soud mu výrazně prodloužil trest

Minimálním trestem za vraždu v Jihoafrické republice je 15 let ve vězení. Soudci v odvolacím procesu zohlednili, že hendikepovaných atlet si už část trestu odpykal.

Oscar Pistorius má jít za vraždu přítelkyně na šest let do vězení Číst článek

Svou přítelkyni Reevu Steenkampovou atlet zabil na svátek Svatého Valentýna v roce 2013. Původně byl shledán vinným za zabití z nedbalosti. V roce 2014 za to dostal pětiletý trest a by propuštěn do domácího vězení.

Vloni v červenci byl čin překvalifikován na vraždu a šestinásobný paralympijský vítěz dostal šestiletý trest, ten prokuratura prohlásila za šokující a nízký a odvolala se. Nejvyšší odvolací soud názor prokuratury potvrdil.

Pistorius úmyslné jednání popírá. Jeho přítelkyně, modelka Steenkampová, přišla o život poté, co ji doma v noci zastřelil přes dveře koupelny. Při obhajobě tvrdil, že si ji spletl se zlodějem.