Pohár rozhlasu slaví 50. narozeniny. V minulosti se v soutěži škol představili i výškaři Janků a Hrubá

Jejich jména nám jsou známá díky tomu, že na velkých šampionátech reprezentovali Českou republiku. Kdyby ale v dětských letech nereprezentovali na Poháru rozhlasu svoji školu, úspěšnými atlety by možná vůbec nebyli. Soutěž, ve které řada závodníků začala svoji kariéru, má letos své padesáté narozeniny. Olomouc 12:58 12. června 2018

„I Emil Zátopek musel začínat, aby později - po letech dřiny a odříkání - se stal naší mládeži vzorem. Kdo by právě z těch, kteří v Houšce startují, nechtěl jednou Zátopkem být...“

Platilo to v 60. letech a platí to i dnes, Pohár rozhlasu je pro řadu atletických talentů první příležitostí oficiálně si zazávodit a ukázat svůj talent mládežnickým trenérům. Na poháru soutěžili olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík, mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková nebo třeba naděje let budoucích, výškařka Michaela Hrubá.

„Pamatuji si tu atmosféru, protože to byl první takový závod, kde jsme s holkami ze druhého stupně základní školy soutěžily za jedno mužstvo. Semkly jsme se, podporovaly jsme se, což na tom bylo to pěkné a nakonec nám to přineslo tu bronzovou medaili,“ vypráví Radiožurnálu Michaela Hrubá.

Dorostenecká mistryně světa Michaela Hrubá sbírala body pro školní tým ještě před pěti lety. Tomáš Janků, ředitel Českého atletického svazu podstatně dříve. K oblíbeným skokům do výšky se tehdy ale ještě moc nedostal.

„Já si na to vzpomínám dobře, protože musím přiznat, že mě to tehdy úplně moc nebavilo. Bylo to kvůli tomu, že mě nominovali na běžecké disciplíny, což nebyl můj šálek kávy. Bylo to ale o všestrannosti. Možná i to přispělo k tomu, že jsem vydržel déle a možná i k tomu, že jsem měl nějakou medaili z velkých soutěží,“ říká vicemistr Evropy Tomáš Janků.

I on bude v úterý v Olomouci sledovat, jak se v jubilejním 50. finále poháru Českého rozhlasu třeba i jeho pokusí zaujmout na 300 malých atletů z 23 škol.