Opatření proti šíření koronaviru se sice postupně uvolňují, pořádání masových běžeckých závodů pro tisíce závodníků je ale stále nereálné. Doplatil na to i celosvětově známý Pražský mezinárodní maraton, pro který to měl být letos šestadvacátý ročník. Organizátoři závodu už tak můžou začít počítat ztráty. Praha 11:44 9. července 2020

Vltava od Bedřicha Smetany, která každoročně doprovázela závodníky na startu pražského maratonu letos nezazní. Původní květnový termín nejprve pořadatelé kvůli pandemii koronaviru odložili na podzim. Kvůli striktním vládním opatřením ale museli tradiční závod definitivně zrušit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ztráta je velká, ale máme rezervy, říká organizátor zrušeného Pražského mezinárodního maratonu

„Podle pravidel musíme startovat ve skupině tří set nebo pěti set lidí. To by trvalo tři hodiny. Musel bych se ptát primátora, jestli může zavřít město na dvanáct hodin. To není možné,“ vysvětluje důvody zrušení závodu prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Problémem by bylo také schromaždování diváků podél trati. Otázkou tak zůstává, proč neudělat závod pouze pro profesionální maratonce stejně, jako se to chystají udělat v Londýně.

„Protože bude pro elitní atlety moc těžké sem cestovat. Keňa je zavřená, Uganda je zavřená, Etiopie je zavřená,“ vysvětluje Capalbo.

RunCzech už teď počítá s velkou finanční ztrátou, i když přesné číslo prezident organizačního výboru zatím nezná.

„Ztrátu nevíme. Může to být patnáct nebo dvacet pět milionů, ale je velká. Za tento rok je velká, ale máme rezervy. Myslím, že příští rok bude silnější, profesionálnější, modernější,“ říká Capalbo.

Pražský maraton a půlmaraton byl sice zrušen, na vášnivé vytrvalce ale čekají jiné závody. Tak třeba Runway Run na letišti Václava Havla, který se uskuteční přístí víkend.