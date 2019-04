Kozí a kravské žaludky. I na takových delikatesách si na soustředění v Keni pochutnával vytrvalec Homoláč

Při neúčasti zraněné Evy Vrabcové Nývltové bude největší českou nadějí pro sobotní pražský půlmaraton Jiří Homoláč. V silné mezinárodní konkurenci budou jasnými favority vytrvalci z Afriky a právě do keňského Itenu jezdí Homoláč trénovat pravidelně od roku 2015. Tam také cítí velkou změnu v chování místních lidí. Praha 18:23 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Homoláč | Foto: ČTK

„Každým rokem tam vidíme strašné zlepšení, teď se třeba hodně dbá na ekologii. I v Keni zakázali plastové sáčky a kontrolují třeba i řidiče, jestli mají oprávnění na místní dopravu, protože tam jsou občas auta ve strašném stavu. Snaží se to zlepšit. Dokonce jsem tam viděl lidi, kteří sbírali odpadky,“ popisuje Radiožurnálu Homoláč.

A to je pro rozvojovou zemi v rovníkové části Afriky velký posun. Homoláč, který jezdí do Keni už čtvrtým rokem kvůli tréninku v nadmořské výšce kolem dvou a půl tisíc metrů, tak postupně zvyšuje svoji výkonnost a na 21. ročníku Pražského půlmaratonu chce útočit na nejrychlejší český čas v tomto závodě, který drží s výkonem 63 minut a 23 vteřin on sám.

„Celková výkonnost se mi posunula na vyšší úroveň. Když třeba nejsem v nějaké top formě, jsem dlouho doma, jím české jídlo, tak to s postavou také svoje udělá. Stejně ale držím vyšší level výkonnosti než předtím,“ vysvětluje.

Kvalitní strava, o které se zmiňuje Jiří Homoláč, je důležitou součástí přípravy a problém mu v Africe nedělá...

„Hodně jsem tam jedl fazole s kukuřicí a rýži, ale letos jsem tam objevil kozí a kravské žaludky. Fakt delikatesa, poslední měsíc jsem to teď hodně jedl. Chutnalo to něco jako kalamáry nebo slávky, a to já mám rád,“ popisuje.

Na soustředění v Itenu, ze kterého se vrátil ve čtvrtek, si ale „užil“ velkých střevních problémů, paradoxně to ale nebylo z místního jídla.

„Bylo zajímavé, že to bylo vždycky po jídle na evropském hotelu. V mém případě to byly asi hranolky, to mi neudělalo dobře. Místní strava mi nevadila, ale když jsem šel na hotel, který by měl být lepší, tak se mi vždy něco stalo,“ doplňuje Jiří Homoláč, který stejně jako víc než 11 tisíc běžců vyrazí na trať pražského půlmaratonu v sobotu v 10 hodin.