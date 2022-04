‚Čas byl horší, než jsem si představoval.‘ Nejrychlejší Čech na trati půlmaratonu Homoláč byl ale spokojen

Přes měsíc strávil Jiří Homoláč v Keni a po příletu ho čekal mrazivý pražský půlmaraton. S podmínkami se ale vyrovnal velmi dobře, když více než 21 kilometrů dlouhou trať zaběhl pod 65 minut a v cíli byl jako třetí nejlepší Evropan. Praha 16:18 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Homoláč | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Před startem sněhová přeháňka a podél Vltavy silný vítr. Počasí rychlým časům na pražském půlmaratonu tentokrát nepřálo, ale i tak byl nejlepší z českých vytrvalců Jiří Homoláč se svým výkonem 1:04:37 spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotil svůj výkon na pražském půlmaraton vytrvalec Jiří Homoláč

Mezi Evropany byl třetí nejrychlejší a věří, že má na ještě mnohem lepší výkony.

„Řekl bych, že závod byl náročný dost. Problém nám dělal vítr, který byl velmi silný a neumožnilo to někdy běžet rychle. Ten čas byl o něco horší, než jsem si představoval, že by mohl být. Jsem ale spokojen, že jsem zase po třech letech běžel 64 minut. Věřím, že v ideálních podmínkách by bylo na 63, možná 62, těžko říct,“ řekl Radiožurnálu v cíli Homoláč.

Vysněné tempo na výsledný čas 62 minut dokázal ale brněnský vytrvalec podle svých slov držet jen na začátku závodu.

„První pětka byla po větru, tam jsme běželi velmi dobré tempo, na čas na 62 minut, ale pak jsme hodně ztratili cestou do Libně. Byli jsme ve třech lidech, spolupracovali jsme,“ popisoval Homoláč, jak mu ubíhaly jednotlivé kilometry.

Nízké teploty

Půlmaraton probíhal za poměrně studeného počasí, na rozdíl od teplot, které v Česku panovaly ještě minulý týden.

„Zima asi v pohodě, spíš ten vítr, bohužel. My se koncentrujeme na závod a nemůžeme se zabývat tím, co nemůžeme ovlivnit. Tak to je a stejně to nezměníme,“ prozradil dvaatřicetiletý atlet, který je pochopitelně zvyklý trénovat celoročně v různých podmínkách.

„Je to super, že se to konečně vrátilo na úroveň, jako předtím. Jsem za to rád, že ta sezona bude, jak má být.“ dodal spokojeně k fanouškovské kulise v centru Prahy.