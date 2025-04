Kwizera předběhl před cílem favorita z Keni. Na traťový rekord půlmaratonu v Praze ztratil 7 sekund

Pražský půlmaraton vyhrál Rodrigue Kwizera z Burundi v čase 58:54. Ve finiši předběhl favorizovaného Keňana Isaiu Kipkoeche Lasoie. Mezi ženami zvítězila Keňanka Lilian Kasai Rengeruková za 1:05:27. Oba traťové rekordy odolaly. Nejlepšími českými závodníky byli potřetí za sebou Patrik Vebr (1:05:40) a překvapivě Michaela Čepová (1:15:38). Praha 12:10 5. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve finiši vyhrál Rodrigue Kwizera z Burundi v neoficiálním čase 58:54. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

O vítězství v mužské kategorii se odehrál velký boj. Sehráli ho favorizovaný Rodrigue Kwizera z Burundi a Isaia Kipkoech Lasoiz z Keni. Právě druhý jmenovaný platil v 25. ročníku pražského půlmaratonu za favorita.

Jenže v posledních stovkách metrů Kwizera stáhl zhruba třicetimetrový náskok a nakonec vyhrál v čase 58:54, tedy o dvě vteřiny rychleji než jeho hlavní soupeř. Za loňským traťovým rekordem navíc zaostal pouze o sedm vteřin. Nejlepším Čechem je nepřekvapivě Patrik Vebr s časem 1:05:40.

Mezi ženami nejrychleji doběhla Keňanka Lilian Kasai Rengeruková s časem 1:05:27, tedy o dvanáct sekund rychleji než Vebr. Nejlepší Češkou je Michaela Čepová, která zaběhla za 1:15:38.

Poklona trenérce

Čepová se dosud prosazovala spíše jako squashistka. Z půlmaratonské premiéry byla nadšená. „Jsem neskutečně šťastná, ani jsem nedoufala, že bych to mohla vyhrát, navíc takovým časem. Prvních 10 kilometrů bylo skvělých, po té desítce už to šlo trochu dolů. Rvala jsme se, hlavně proti tomu větru to bylo těžké,“ líčila Čepová.

Trénuje pod vedením bronzové medailistky z maratonu na mistrovství Evropy 2018 Evy Vrabcové Nývltové. „Eva je úžasná, úžasný člověk. Velice lidská, skvělá trenérka,“ složila jí Čepová poklonu.

Samotná Vrabcová Nývltová, která už je nyní hlavně trenérka, se na půlmaraton vrátila časem pod hodinu a 20 minut a doběhla jako třetí Češka. „Nemám slov, jsem úplně dojatá. Míša je to nejvíc, co jsem si dneska mohla přát. Protože ona má tu kariéru před sebou a doufám, že to dotáhneme daleko,“ radovala se bývalá olympionička.

Přestože nejlepší běžci jsou už v cíli, dopravní omezení spojená s organizací akce budou platit minimálně až do sobotních 13.30.

V souvislosti s konáním půlmaratonu posílila své kapacity nad běžný provoz i pražská záchranná služba. Po celé trase závodu byly rozmístěny čtyři sanitky pro rychlou pomoc.

„Novinkou letošního ročníku jsou pak elektronické zdravotní karty, do kterých si běžci mohli před závodem uložit své zdravotní údaje, což v případě potřeby, výrazně usnadní poskytování péče,“ uvedli na sociální síti X záchranáři.

Prahou proběhne 16 tisíc běžců, půlmaraton dočasně omezí dopravu v centru města

Půlmaraton odstartuje v 10.00 hodin z Bubenského nábřeží v Holešovicích, kde bude také cíl závodu, konec je plánován kolem 13.00 hodin. pic.twitter.com/R9mtgowzS4 — Praha 8 (@Praha_8) April 4, 2025

Výsledky Pražského půlmaratonu: Muži: 1. Kwizera (Bur.) 58:54, 2. Lasoi 58:56, 3. Tanui (oba Keňa) 59:20, ...12. Vebr 1:05:40, Křivda 1:05:42, Homoláč (všichni ČR) 1:06:53. Ženy: 1. Rengeruková 1:05:27, 2. Loleová (obě Keňa) 1:06:40, 3. Hailemichaelová (Et.) 1:08:41, ...6. Čepová 1:15:38, Filipiová 1:17:52, Vrabcová Nývltová (všechny ČR) 1:19:52