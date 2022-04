Pražský půlmaraton ovládli Keňané, zvítězili Kiprop Renju a Jepletingová. Nejlepším Čechem byl Homoláč

Pražský půlmaraton seriálu RunCzech, který se po třech letech vrátil na tradiční trať historickým centrem města, vyhráli Keňan Kenneth Kiprop Renju a jeho krajanka Brenda Jepletingová. Nejlepším Čechem byl v mrazivém počasí Jiří Homoláč. Nejrychlejší závodníci běželi pod hodinu, ale mužský traťový rekord 58:47 odolal. Renju finišoval v čase 59:28. Praha 11:55 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keňan Kenneth Kiprop Renju | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

V čele závodu byla čtveřice afrických běžců. Renju rozhodl o svém triumfu při náběhu na Mánesův most několik stovek metrů před cílem u Rudolfina, kdy se oddělil od osmého muže historických tabulek Philemona Kiplima.

„Jsem šťastný. Byla velká zima, takže jsem neběžel osobní rekord. Jsem rád za vítězství,“ řekl České televizi pětadvacetiletý Renju, který si letos v únoru při závodě ve Spojených arabských emirátech vylepšil osobní maximum na 58:35.

Pod hodinu se dostal i třetí Matthew Kimeli, který odsoudil ke čtvrté příčce vítěze posledních dvou klasických ročníků pražského půlmaratonu z let 2018 a 2019 Benarda Kimeliho. Roli největšího českého favorita potvrdil Homoláč, který běžel půlmaraton nejlépe od roku 2019. V čase 1:04:37 ještě cítil vzhledem k podmínkám rezervy.

„Bylo to dneska náročné, dost foukal vítr. Střídali jsme se s klukama, ale byl to boj. Jsem rád, že jsem po dvou letech předvedl zase krásný výkon a věřím, že to bude ještě lepší. Protože natrénováno mám,“ řekl.

Roli favoritky ženského závodu potvrdila pětadvacetiletá členka RunCzech Racing týmu Jepletingová. V Praze závodila poprvé před dvěma lety, kdy byla vodička při půlmaratonu pro elitu na Letné a skončila druhá. Tentokrát se radovala z vítězství.