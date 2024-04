Pražskému půlmaraton kraloval v traťovém rekordu mistr světa Sawe, nerychlejším Čechem byl Vebr

V teplém počasí zvítězil Sawe s velkým náskokem před krajanem Geoffreym Kipchumbou, který byl pomalejší o minutu a 37 sekund. Mezi ženami vyhrála Etiopanka Gete Alemayechuová za 1:08:10.

Prvním českým běžcem v cíli byl stejně jako loni Patrik Vebr. Nejrychlejší domácí vytrvalkyní byla olympionička Tereza Hrochová.

V Pražském půlmaratonu startoval rekordní počet 15 500 běžců ze 115 zemí.

EVENT RECORD BROKEN! @sabastiansawe broke the record by 20 sec with the 58:23!



🇨🇿Byl prekonan rekord Sabastiam Sawe 58:23🔥#PragueHalf on fire!!!#allrunnersarebeautiful #runczech #adidas pic.twitter.com/KzPnt854v8