Před patnácti lety jí vlak přejel nohy. Paralympionička Obrová i přesto pracuje, sportuje a stará se o rodinu

Už v neděli skončí paralympijské hry, které přinesly obdivuhodné výkony i životní příběhy. Silný příběh má i česká oštěpařka a koulařka Miroslava Obrová. Před patnácti lety jí vlak přejel nohy. Po úrazu ale začala sportovat a na paralympiádě skončila jedenáctá mezi nejlepšími oštěpařkami světa. Zároveň drží český rekord ve vrhu koulí. Od zpravodaje z místa Paříž 17:26 7. září 2024

„Docela mě to mrzelo, protože jsem na tom určitě mohla být líp. Zrovna tenhle závod mi nevyšel tak, jak jsem si představovala,“ popsala Miroslava Obrová, která na Stade de France hodila oštěp do vzdálenosti 15,77 metru.

Soutěž oštěpařek ovládla Lotyška Diana Kruminaová, která hodila skoro 25 metrů. Ještě čtyři závodnice pokořili hranici 20 metrů. Oštěpařky na dalších místech už dělily víc než dva metry.

Podle Miroslavy je patrný rozdíl mezi profesionálními sportovkyněmi a těmi, které musí, stejně jako ona, kombinovat přípravu s prací. „Ráno vstanu ve 4.10, posnídám, a ve čtvrt na šest odcházím do práce. V práci skončím v 11.50 a odjíždím na trénink do Ostravy. Od půl druhé do tří trénuji, pak se vracím domů, kam přijedu v pět hodin odpoledne,“ přiblížila svůj každodenní program Obrová.

I přes takový zápřah se stala českou rekordmankou v hodu oštěpem i ve vrhu koulí a vybojovala třetí místo na mistrovství Evropy. K těmto úspěchům ale vedla dlouhá cesta. Život se ji změnil před patnácti lety.

Nový život

„V roce 2009 jsem byla na festivalu Master of Rock ve Vizovicích a srazil mě vlak. Byla to chvilka nepozornosti. Šla jsem s mobilem přes trať,“ popsala příčinu osudné nehody. Musela podstoupit amputace a série dlouhých operací, rehabilitace, a pak se vrátila do práce.

Vrátit se do běžného života si přála co nejrychleji i kvůli rodině. „V té době jsem měla devítiletého syna, což byl můj největší náboj, motivace, abych byla co nejdříve doma, abychom začali nový život,“ řekla.

K atletice se Miroslava dostala díky dvojnásobné paralympijské medailistce Evě Kacanů. „Říkala, ‚poslouchej, nechtěla bys zkusit atletiku?‘. To bylo v červnu a v srpnu už jsem byla na prvních závodech v Olomouci,“ popsala Obrová.

Devětačtyřicetiletá atletka zatím neví, jestli bude chtít závodit i na paralympiádě v Los Angeles za čtyři roky. Dveře si ale nechává ještě otevřené. Inspirací je jí právě Kacanů, která letos oslavila 59. narozeniny, a prý ještě nekončí.