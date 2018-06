Překážkáře Svobodu přibrzdilo v sezoně drobné zranění, způsobil si ho novými tretrami

Od juniorských let patří atlet Petr Svoboda k oporám české reprezentace a to se nemění ani v jeho 33 letech. Přestože ho v roce 2013 dělily podle doktorů minuty od amputace nohy, dokázal se vrátit a ze svých cílů nijak neslevil. Na startu aktuální sezony ho ale opět přibrzdily problémy s achilovkou, naštěstí už ne tak vážné. Praha 17:25 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překážkáři Petr Svoboda (vpravo) a Antonio Alkana z JAR na Memoriálu Josefa Odložila | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Tentokrát musím říct, že za to nemůžu ani tak já jako moje tretry. Protože se udělal nový model tretry a ten mi dělá otlaky na patě. Tak jsem se vrátil ke starým dobrým věcem. Teď už je to dobrý, ale posledních 14 dní jsem chodil jenom do posilovny. Přibral jsem o tři, čtyři kila a to je strašně moc znát,“ říká pro Radiožurnál Svoboda.

Petr Svoboda musel shazovat svalovou hmotu, aby mohl lehčeji skákat přes překážky

Od paty pak Petra Svobodu těsně před startem sezony rozbolela právě achilovka a tak byla pauza s ohledem na jeho bývalé problémy logickým řešením. Přebytečná kila, která by mu nad vysokými překážkami rozhodně nepomohla, ho ale hodně limitovala, a tak se snažil co nejrychleji zhubnout.

„Udělal jsem takovou razii na svaly. Prostě jsem jedl jenom rýži, třeba se zeleninou, bez masa, bez omáček. Šlo to cítit, najednou síla opadla. Zhubl jsem na 93 kilo,“ popisuje český atlet.

A přestože kvůli rychlému úbytku hmotnosti šla dolů také jeho výbušnost, což poznal hlavně na startech, naplánoval si na začátek června 2 starty v rychlém sledu.

V obou ukázal, že je stále suverénně nejrychlejším Čechem na trati 110 metrů překážek a bez problémů splnil limit pro srpnové mistrovství Evropy v Berlíně.

A při tom rychlejším z obou závodů, na Memoriálu Josefa Odložila, předvedl Petr Svoboda čas 13 celých 54 setin sekundy, se kterým je v aktuálních evropských tabulkách na 13. místě. Rozhodně to ale podle něj nebyl optimální výkon.

„Hrozně jsem zaspal na startu. Nevím, kolik jsem tam dostal, ale metrů mi ujeli. To je pak strašně znát se chytit do toho závodu. Úplně jsem cítil, jak jsem se snažil zabrat, tak jsem šel dolů a dolů,“ vysvětluje Svoboda.

To už by byl český atlet, který se nikdy nebál vyhlašovat velké cíle, na hranici vlastního národního rekordu, s nímž by reálně mohl myslet na medaili z evropského šampionátu. Sám ale moc dobře ví, že teď musí hlavně naslouchat svému tělu.

„Jako já jsem relativně zdravý. To bylo prostě jenom tretrami, já jsem moc dobře věděl, proč to je,“ doplňuje 33letý Petr Svoboda k už zažehnaným problémům s achilovkou, který si stále stojí za tím, že věk je jenom číslo.