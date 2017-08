Překážkářka Hejnová se před mistrovstvím světa zbavovala psychického tlaku na kempu s dětmi

Historicky jediným českým atletem, který přivezl ze tří po sobě jdoucích mistrovství světa zlatou medaili je Tomáš Dvořák. Bývalý desetibojař by se ale nezlobil, kdyby o tuto výsadu přišel. Aktuálně je totiž reprezentačním šéftrenérem a na šampionátu, který začne v pátek v Londýně, ho může dorovnat Zuzana Hejnová. Londýn 16:35 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová s trenérkou Danou Jandovou | Foto: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Říká se, že smích léčí a u Zuzany Hejnové to nejspíš bude pravda. Před jedním ze svých nejvýznamnějších závodů v kariéře totiž vyrazila předávat zkušenosti mladým atletům na kemp do Sušice a rázem pozapomněla na svou bolavou achilovku. A pozornost dětí, které se na ní doslova věšely, jí rozhodně nevadila.

„Ne, mě to hrozně nabíjí a hrozně mě to baví. Když vidíte děti, tak oni jsou strašně veselé a pozitivní. Je vidět, že to dělat chtějí, tak o to víc mě to baví,“ připravuje se na možnou budoucí trenérskou kariéru Zuzana Hejnová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zuzana Hejnová a děti

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek ale ještě nemyslí na konec vlastní kariéry a určitě tak nenapodobí stejně starého 30letého Usaina Bolta, který se na šampionátu v Londýně rozloučí se závoděním. Hejnová ale ještě má motivaci pokračovat a přítomnost dětí jí nabíjí a dostává do psychické pohody.

„Je to hrozně hezké. Oni mě znají nějakou dobu, takže můžeme říct, že jsme kamarádi, protože se sem na kempy vrací. Já je vždycky hrozně ráda vidím a baví mě to s nimi. Oni mají radost, že se můžou se mnou kamarádit,“ vysvětluje Radiožurnálu.

„Jsem Dan ze Svitav, Zuzku Hejnovou znám a obdivuju ji.“ „Zuzku sleduji od té doby, co to šlo. Je to velká motivace, že můžu poznat někoho, koho mám ráda,“ mluví děti bezprostředně o Zuzaně Hejnové, která už pro ně není jen holkou z plakátu.

A výraznou postavou na kempech je dlouholetá mládežnická trenérka Dana Jandová, která byla u první atletických krůčků velké české medailové naděje a od května Zuzanu Hejnovou opět koučuje.

Důležité je nadšení

„Zuzka byla velký talent už v osmé třídě, ale je pravda, že mezinárodní medaile sbírala až někdy ve věku šestnáct, sedmnáct let. Na prvním mistrovství republiky staršího žactva se umístila jenom ve štafetě, takže to nebylo uspěchané. Talenti se vždycky najdou. Důležité je to, jestli se pro to nadchnou a chtějí pro to udělat všechno a v dospělosti se posunou k nějaké výkonnosti,“ popisuje Jandová Radiožurnálu.

U atletky, která chce v Londýně útočit na svůj třetí titul mistryně světa, se posun podařil víc než dobře. Navíc i přes různé menší i větší problémy s pohybovým aparátem se udržuje Zuzana Hejnová na profesionálního sportovce poměrně zdravá. O tom svědčí i fakt, že od roku 2005 nechyběla na žádném světovém šampionátu.

A proto se i na děti snaží apelovat, aby nepodceňovaly životosprávu a také aby se vyhýbaly jednostranné zátěži. „Naučí se nový cvičení a trošku si rozbourají stereotyp a pak se tím samozřejmě i zlepšují. O to víc je to baví, že se naučí něco nového,“ doplňuje Zuzana Hejnová.