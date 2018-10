Před 50 lety zaběhl americký atlet Jim Hines v Mexico City poprvé 100 metrů pod deset sekund

Je tomu necelý měsíc, co francouzský desetibojař Kevin Mayer posunul světový rekord na až zarážejících 9 126 bodů. Jiné, kulatější atletické výročí si v posouvání lidských možností se zmíněným Mayerovým maximem ale rozhodně nezadá. O víkendu to bylo přesně 50 let od chvíle, kdy Američan Jim Hines zaběhl sto metrů pod deset sekund. Premiérově na elektronické časomíře.

Mexico City 8:17 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít