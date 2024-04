VIDEO: Závod, nebo domluvený scénář? Záběry z půlmaratonu v Pekingu vyvolávají spekulace o vítězi

Organizátoři půlmaratonu v Pekingu mají problém. Výsledky nedělního závodu v hlavním městě Číny totiž zaujaly nejen nadšence silničních závodů, ale také místní úřady. Záběry z cílové rovinky, kdy tři africké atlety porazí domácí závodník Che Ťie, připomínají spíše dopředu domluvený scénář než dramatický souboj o první místo. Peking 11:09 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři půlmaratonu v Pekingu budou muset přehodnotit výsledky závodu, protože chování prvních čtyřech běžců v cílové rovince vykazují známky kontroverzního jednání | Zdroj: Reuters

Na videu z cílové rovinky běží čtyři běžci a i nesportovního fanouška napadne otázka, že tři Afričané působí více než odevzdaně a čínský běžec Che Ťie si pro titul doběhne takřka bez boje.

The rigged Beijing Half marathon race over the weekend in China 🚮🚮!!! pic.twitter.com/2jv5D8E6Sk — The Plumber 🇮🇪 (@MavicDronePilot) April 15, 2024

Keňané Robert Keter, Willy Mnangat a Etiopan Dejene Hailu běží poslední stovky metrů bok po boku, ale společně s nimi je v balíku ještě domácí závodník Che Ťie. V jednom momentu to dokonce vypadá, že ho všichni tři Afričané mohou předběhnout, ale He se poměrně snadno dostane do čela.

Balík běžců tedy stále peláší směrem k cílové pásce a zatímco tvář Číňana zdobí viditelné známky utrpení, mimika Afričanů zřejmě vypovídá o jiných pocitech. Che Ťie pak protne pásku jako první a může slavit.

Jenže nedlouho po závodě začne video z cílové rovinky kolovat na internetu a uživatelé sociálních sítí si všímají podivného jednání všech čtyřech závodníků, jak upozorňuje server BBC Sport.

Měli pomoci k rekordu

Jeden z aktérů Mnangat po závodě prohlásil, že on a jeho afričtí krajané byli na závod určeni jako vodiči, aby pomohli vítězi překonat čas jedné hodiny, dvou minut a 33 sekund.

„Nebyl jsem tam proto, abych závodil,“ sdělil Mnagnat médiím. „Nechápu, proč mi organizátoři dali na startovní číslo i jméno, místo toho, aby mě označili za vodiče. Moje práce byla držet tempo a pomoci čínskému běžci, aby vyhrál, ale bohužel se mu nepodařilo splnit cíl, což bylo překonání národního rekordu,“ vysvětlil Keňan.

Kontroverzního závodu si všimli i představitelé Světová atletické federace IAAF a sdělili, že o situaci vědí.

„Víme o záběrech, které kolují na internetu po víkendovém půlmaratonu v Pekingu. Soudružnost je v našem sportu nejvyšší prioritou a zatímco probíhá vyšetřování, nemůžeme momentálně situaci komentovat,“ sdělila IAAF.