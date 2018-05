Juškovi se na Diamantové lize v Římě nedařilo a skončil poslední. Dva sportovci překonali rekordy mítinku

Český rekordman v úvodní sérii jen těsně překonal sedmimetrovou hranici a druhý skok sice znamenal zlepšení, ale na postup do finálové osmičky nestačil. Ve třetím pokusu Juška přešlápl.

Manyonga ve druhé sérii výkonem roku odpověděl na dlouhý skok halového světového šampiona Juana Miguela Echevarríi a vlastní letošní maximum posunul o dva centimetry. Devatenáctiletý Kubánec si chvíli před tím vylepšil osobní rekord na 853 cm, což letos překonal pouze Manyonga.

Katařan Abderrahman Samba překonal vlastní rekord Diamantové ligy na 400 metrů překážek. Vyhrál za 47,48 sekundy před mistrem světa Karstenem Warholmem z Norska, který si vylepšil osobní rekord na 47,82. Dvaadvacetiletý Samba vlastní rekordní výkon z letošního Dauhá předčil o devět setin sekundy.

Dvaatřicet let starý rekord mítinku Golden Gala Bulharky Cvetanky Christovové překonala diskařka Sandra Perkovičová. Vyhrála výkonem 68,93 metru, což bylo o tři centimetry dále, než v roce 1986 hodila její předchůdkyně.

Sedmadvacetiletá Chorvatka předvedla svůj třetí nejdelší hod v sezoně, žádná jiná diskařka dál nehodila. Na rozdíl od mítinku v Dauhá, kde výkonem 71,38 překonala rekord Diamantové ligy, jí tentokrát sedmdesátimetrová hranice odolala.

Nejrychlejší stovka

Nejrychlejší stovku roku zaběhl Američan Ronnie Baker, který si vylepšil osobní rekord na 9,93. Druhý skončil Francouz Jimmy Vicaut (10,02), třetí domácí mladíček Filippo Tortu (10,04). Až čtvrtý doběhl vicemistr světa Christian Coleman z USA (10,06).

Mužský disk vyhrál vítěz úterního Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově Fedrick Dacres z Jamajky (68,51) před mistrem světa Andriusem Gudžiusem z Litvy (68,17).

Ženský závod na 400 metrů překážek, který nebyl zařazen do programu diamantových disciplín, vyhrála Američanka Georganne Molineová. Poprvé v sezoně se dostala pod hranici 54 sekund a časem 53,97 poslala navštívenku české rekordmance Zuzaně Hejnové, se kterou se utká v pondělí na Odložilově memoriálu v Praze. Ve čtvrtek za sebou nechala vítězku z Eugene Janieve Russellovou z Jamajky (54,08) a olympijskou šampionku Dalilah Muhammadovou z USA (54,65).

Jubilejní čtyřicátý závod za sebou vyhrála ruská výškařka Maria Lasickeneová. Jako jediná překonala 197 centimetrů a pak posunula letošní maximum na 202. Nejrychlejší patnáctistovku roku zaběhl Keňan Timothy Cheruiyot (3:31,22).

Mítink atletické Diamantové ligy v Římě:

Muži:

100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Baker (USA) 9,93, 2. Vicaut (Fr.) 10,02, 3. Tortu (It.) 10,04.

400 m: 1. Kerley (USA) 44,33, 2. Harún (Kat.) 44,37, 3. Dedewo (USA) 44,58.

800 m: 1. Kinyamal 1:44,65, 2. Rotich 1:44,74, 3. Kitilit (všichni Keňa) 1:44,78.

1500 m: 1. Cheruiyot 3:31,22, 2. Manangoi (oba Keňa) 3:33,79, 3. Tefera (Et.) 3:34,84.

400 m př.: 1. Samba (Kat.) 47,48, 2. Warholm (Nor.) 47,82, 3. Copello (Tur.) 48,63.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 584, 2. Wojciechowski (Pol.) 578, 3. Holzdeppe (Něm.) 562.

Dálka: 1. Manyonga (JAR) 858, 2. Echevarría (Kuba) 853, 3. Sammai (JAR) 834, ...11. Juška (ČR) 768.

Disk: 1. Dacres (Jam.) 68,51, 2. Gudžius (Lit.) 68,17, 3. Hadádí (Írán) 65,93.

Ženy:

200 m (-1,7): 1. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,49, 2. Lalovová-Colliová (Bulh.) 22,64, 3. Kambudjiová (Švýc.) 22,76.

100 m př. (0,0): 1. Nelvisová (USA) 12,76, 2. Williamsová (Jam.) 12,82, 3. Amusanová (Nig.) 12,86.

3000 m př.: 1. Kiyengová 9:04,96, 2. Chespolová 9:05,14, 3. Jerutová (všechny Keňa) 9:07,17.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 202, 2. Demirevová (Bulh.), 3. Vallortigaraová (It.) obě 194.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 68,93, 2. Pérezová 66,62, 3. Caballerová (obě Kuba) 63,48.

Další disciplíny:

Muži:

3000 m př.: 1. Kipruto 8:08,40, 2. Kigen (oba Keňa) 8:10,01, 3. Beyo (Et.) 8:11,22.

Ženy:

400 m: 1. Naserová (Bahr.) 50,51, 2. McPhersonová (Jam.) 50,69, 3. Stepterová (USA) 51,47.

400 m př.: 1. Molineová (USA) 53,97, 2. Russellová (Jam.) 54,08, 3. Muhammadová (USA) 54,65.