Dálkař Juška před evropským šampionátem zlepšuje stabilitu výkonů, nejlepší skoky chce předvádět i ve finále

Mítinky v rychlém sledu mají modelově připomínat Radku Juškovi systém na velkých světových akcích. Český dálkařský rekordman začal v Turnově skvělým výkonem 827 centimetrů, ale dva dny poté na Diamantové lize v Římě předvedl o více než půl metru horší skok. Se vstupem do sezony je spokojený, i když musí vylepšit právě na stabilitu pokusů.

„Musíme zapracovat na tom, abych byl po tom schopný to skočit i ve finále. Zatím to vychází tak, že takové výkony skáču v kvalifikacích a pak to finále je sice v českých poměrech třeba daleko, ale není to na to, abych se umisťoval na těch nejvyšších příčkách,“ připomíná Radek Juška loňský světový šampionát v Londýně.

Tam překvapil vítězstvím v kvalifikaci, ale 802 centimetry z velkého finále mu stačily „jen“ na 10. místo. Svým aktuálním výkonem z Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově se posunul do čela evropských tabulek a na podobně povedený pokus si už v úvodu sezony věřil

„Já nikdy neříkám čísla, aby mě to nějak neovlivnilo nebo takhle, ale nemyslel jsem si, že to bude třeba méně jak 810 centimetrů,“ říká Juška.

A to se českému atletovi splnilo, přestože si po dvou přešlapech prožil větší stres, než by čekal.

„Bylo to hodně nervózní. Já jsem nechtěl udělat stejnou chybu jako před dvěma lety v Táboře, kde jsem třikrát přešlápl. Ale do těch pokusů jsem musel jít naplno. Kdyby to bylo na mistrovství Evropy, tak bych taky nemohl jít na půl plynu,“ směřují už myšlenky Radka Jušky k srpnovému mistrovtví Evropy v Berlíně, kam se bez problémů nominoval.

Hned v pondělí se pokusí vylepšit svůj zhoršený dojem z neúspěchu v Římě na tradičním Memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde ho ve startovní listině čeká šest dálkařů s osobními rekordy přes osm metrů a věří, že další závod v rychlém sledu zvládne bez problémů

„Já doufám, že ne. Je to spíš takový test,“ říká Juška.

Série mítinků Radka Jušky pak skončí na ostravské Zlaté tretře, kde si zazávodí i proti aktuálně nejlepšímu dálkaři světa - Jihoafričanovi Manyongovi.