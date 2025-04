Republikový šampionát v půlmaratonu ovládl Vebr. Mezi ženami v Pardubicích dominovala Stýblová

Patrik Vebr a debutantka na klasickém půlmaratonu Bára Stýblová si v Pardubicích doběhli pro tituly mistrů republiky. Vebr, jenž byl nejlepším Čechem i před dvěma týdny na Pražském půlmaratonu, zvítězil v čase 1:05:51 a získal první medaili z tohoto šampionátu. Stýblová, jež se ještě donedávna specializovala na steeple, předvedla výkon 1:14:25. Pardubice 20:53 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz republikového závodu v půlmaratonu Patrik Vebr (archivní foto) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Za Vebrem skončil druhý se ztrátou 42 sekund jeho tréninkový kolega Matěj Zima, jenž v minulosti vyhrál domácí šampionát v běhu do vrchu. Bronz a celkově šestou medaili z půlmaratonu vybojoval trojnásobný šampion Jiří Homoláč.

Stýblová má cenné kovy z krosových republikových šampionátů a na silnici v sobotu běžela půlmaraton poprvé, nicméně soupeřkám nedala šanci. „Jelikož trénuju na deset kilometrů a kratší tratě na dráze, tak jsem se toho hodně bála. Ale nakonec když jsem byla na deseti kilometrech a zbývalo mi deset, říkala jsem si, že už je to vlastně kousek. Jak jsem to rozeběhla pomaleji, tak mi to sedlo,“ řekla na svazovém webu.

Mistrovství České republiky v půlmaratonu v Pardubicích: Muži: 1. Vebr (AK Škoda Plzeň) 1:05:51, 2. Zima (TJ Lokomotiva Trutnov) 1:06:33, 3. Homoláč (VSK Univerzita Brno) 1:06:51. Ženy: 1. Stýblová (PSK Olymp Praha) 1:14:25, 2. Švestková Stružková (AK Račí údolí) 1:16:45, 3. Matulová (AC Česká Lípa) 1:17:24.