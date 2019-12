Trest Rusku za doping je očekávaný a navazuje na předchozí kroky, uvedl Český olympijský výbor

Český olympijský výbor potrestání Ruska vyloučením z vrcholných sportovních soutěží na čtyři roky očekával. Předpokládá ale, že se celá záležitost bude ještě vyvíjet. Po dnešním rozhodnutí Světové antidopingové agentury (WADA) se k trestu vyjádřilo několik ruských sportovců a činovníků, mimo jiné trojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky Maria Lasickeneová. Lausanne 17:12 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští sportovci na stupních vítězů při zimní olympiádě v roce 2014 | Foto: CC0 Public domain, U.S. Army IMCOM

Výkonný výbor WADA jednomyslně schválil doporučení kontrolní komise. Vyloučení Ruska znamená, že na olympijských hrách v Tokiu 2020, zimní olympiádě 2022 v Pekingu, paralympijských hrách a světových šampionátech v různých sportech nesmí Rusko vystupovat pod svou vlajkou a s hymnou. Ruští sportovci, kteří prokazatelně nemají se systematickým dopingem v Rusku nic společného, ale budou moci startovat.

„Rozhodnutí Světové antidopingové agentury je za stávající situace očekávané a navazuje na kroky z předchozích let. Proti dopingu je nutné bojovat, ale stejně tak je důležité najít cestu k tomu, aby netrpěli ti, kdo se neprovinili,“ uvedl v oficiálním vyjádření Český olympijský výbor

„Nicméně rozhodnutí je čerstvé a celá věc se bezpochyby bude ještě vyvíjet. Další kroky WADA budeme pečlivě sledovat,“ doplnil. Rusové se mohou odvolat ke sportovní arbitráži CAS a už před začátkem dnešního jednání se nechali slyšet, že tak učiní.

Za rozhodnutí WADA se jednoznačně postavil Mezinárodní olympijský výbor (MOV). „Zástupci olympijského hnutí ve výkonném výboru WADA dnes podpořili toto jednomyslné rozhodnutí, které je v souladu se stanoviskem výkonného výboru MOV z minulého týdne a bylo podpořeno olympijským summitem,“ uvedl.

Ostře jako tradičně se vyjádřila na adresu ruských sportovních funkcionářů Lasickeneová, která několik let na atletických soutěžích zakouší, jaké je to závodit jako neutrální sportovec. „Brání nás jenom slovy, sportovci jsou ve svém boji sami. Je to ostuda. Ale měnit občanství nehodlám ani teď, v sektoru budu dál dokazovat, že ruští sportovci žijí, i když mají neutrální status,“ napsala na instagramu.

Prezident Ruské federace curlingu Dmitrij Sviščev ale nepovažuje nové sportovní sankce pro Rusko za katastrofu. „Už jsme tím prošli na poslední olympiádě. Není na tom nic strašného. Nebudeme o nic méně milovat naše sportovce,“ poznamenal.

V Pchjongčchangu navzdory suspendaci startovalo 168 nezávislých sportovců z Ruska, kteří získali sedmnáct medailí včetně dvou zlatých. Triumfovali hokejisté a krasobruslařka Alina Zagitovová.

Bývalý hokejový obránce Vjačeslav Fetisov prohlásil, že rehabilitace ruského sportu nebude jednoduchá záležitost. „Měli jsme možnost vyjít z dopingové krize a získat zpět důvěru. Jedním z kroků bylo poskytnutí údajů z laboratoře, ale experti zjistili, že byly změněny. Co jsme mohli v takové situaci očekávat? Kdo nám teď vrátí reputaci? To bude nesmírně složitý proces,“ řekl Fetisov.