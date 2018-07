Komise pro dopingové případy atletů potvrdila, že olympijská šampionka Jebetová měla dopingový nález

Komise sledující dopingové případy atletů (AIU) se rozhodla zprůhlednit pravidla boje proti užívání zakázaných látek. Zveřejnila proto informace týkající se 120 vyšetřovaných případů a mimo jiné potvrdila pozitivní test na krevní doping EPO olympijské vítězky a světové rekordmanky v běhu na 3000 metrů překážek Ruth Jebetové z Bahrajnu. Londýn 16:30 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruth Jebetová | Zdroj: Reuters

„Vedení AIU mělo hned od začátku jasno, že je velmi důležité, aby celý proces byl naprosto transparentní,“ řekl agentuře Reuters šéf komise Brett Clothier. „Probrali jsme to s Mezinárodní atletickou federací, která s námi souhlasila. Plně nás také podporují národní svazy,“ dodal.

Podle dosavadních pravidel byl systém zveřejňování dopingových případů nejasný a atleti často ani nemohli do uzavření případu na vyšetřování reagovat. To by se mělo změnit, protože AIU získala všechna potřebná povolení, aby mohla o každém případu informovat na svém webu a sociální síti twitter.

V pátek také zveřejnila informace o vyšetřovaných případech, z nichž 103 se týká předních atletů, kteří získali 85 medailí na olympijských hrách nebo mistrovství světa.

Mezi nimi jsou i někteří přední ruští sportovci včetně bývalého olympijského šampiona ve skoku do výšky Ivana Uchova, dvojnásobné mistryně světa kladivářky Taťjany Lysenkové, bronzové olympijské výškařky a mistryně světa Světlany Školinové či halového mistra světa v trojskoku Ljukmana Adamse.

„Tohle je jenom začátek. Pořád jsme na začátku naší mise za napravení jména atletiky,“ uvedl Clothier.

AIU byla založena před rokem Mezinárodní atletickou federací a jejím úkolem je nejen boj s dopingem, ale také s korupcí.