Rychlá trať, ideální počasí, skvělí vodiči. Galen Rupp na maratonu předčasně oslavil narozeniny

Poprvé v historii Pražského mezinárodního maratonu se z vítězství radoval americký vytrvalec. Favorizované běžce z Afriky porazil Galen Rupp, který si o víc než tři minuty vylepšil osobní rekord. Dvojnásobný olympijský medailista tak dokázal, že i s atlety z náhorních plošin Keni a Etiopie se dá závodit. Praha 14:15 6. května 2018

„Vím, že jsem šel do závodu s velmi dobrou formou, ale během maratonu nikdy nevíte, co vás potká. Začátek byl hodně rychlý a nebylo lehké držet se tempa afrických závodníků. Ale nakonec jsem měl nejvíc sil a jsem moc šťastný,“ řekl po pražském maratonu vítěz Galen Rupp.

Američan si dal s předstihem dárek ke 32. narozeninám, které oslaví v úterý a také si spravil náladu po nedokončeném maratonu v Bostonu. Tam sice stejně jako v Praze nevyhrál atlet z Afriky, ale to bylo dáno extrémně větrným a studeným počasím.

V české metropoli byly podmínky spravedlivé, téměř ideální, a Rupp i tak porazil i závodníky s o poznání lepšími osobními rekordy.

„Bylo to skvělé, věděl jsem, že je tady rychlá trať, počasí vyšlo ideálně a vodiči odvedli parádní práci. Do 27. kilometru jsem se za nimi na dlouhých rovinkách schovával, no a pak už to bylo jenom na mně a je z toho velký osobní rekord,“ řekl maratonec, který si vylepšil osobní rekord o více než 3 minuty.

Časem 2 hodiny 6 minut a 7 sekund se dostal v letošních tabulkách třeba i před vytrvaleckou legendu, Brita Mo Faraha. Oba mají společnou minulost na dráze a s postupujícím věkem se přesunuli na silniční běhy.

„Viděl jsem ho až teď na vyhlášení a je to famózní výkon. Můžeme očekávat, že jejich výkony půjdou nahoru, mají obrovský rychlostní základ z dráhy, na tom se dá stavět,“ přemýšlí český závodník Vít Pavlišta.

„Nevím, jak rychle můžu běžet. Samozřejmě věřím, že ještě o trochu rychleji. V závěru mi šlo hlavně o vítězství, a když jsem byl na čele sám, tak už jsem si první místo hlídal. A tak doufám, že přijde pro mě ještě rychlejší maraton,“ smál po doběhu nadšený, i když hodně vyčerpaný vítěz 24.tého ročníku Pražského mezinárodního maratonu Galen Rupp, který se výrazně přiblížil americkému rekordu marockého rodáka a bývalého světového rekordmana Khalida Khannouchiho.