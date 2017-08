Rychlé časy, šamanský přístup. Atletka Hejnová se chystá na mistrovství světa

V roce 2012 ukázala Zuzana Hejnová poprvé naplno své předpoklady, když si doběhla pro olympijský bronz, od té doby se ale v sudých letech spíše trápila. Pravý opak pro ni byly liché roky, ve kterých se konají mistrovství světa – a tak v Moskvě a Pekingu dominovala. Poslední testy před šampionátem v Londýně potvrdily, že by minimálně svým časem mohla na povedené sezony navázat. Praha 10:13 4. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletka Zuzana Hejnová se chystá na start na mistrovství světa v Londýně. | Zdroj: ACS Dukla

„Loni jsem běžela o víc než čtyři desetiny pomaleji. Je fajn, že je čas podobný tomu z roku 2015,“ komentovala pro Radiožurnál Hejnová svou poslední třístovku překážek. I kdyby se ale dostala na čas 53,50, kterým vyhrála před dvěma lety v Číně, nemusí to stačit ani na medaili. Američanky totiž na domácím šampionátu předvedly unikátní závod na 400 metrů překážek. Do té doby se totiž nikdy nestalo, aby první tři ženy běžely pod 53 sekund. A tak jsou Muhammadová, Littleová a Carterová i hlavními favoritkami pro Londýn.

„Myslím, že určitě budou dobře připravené a když nebudou nějak jančit, tak poběží rychle. Americké mistrovství byl ale extrémní závod a myslím, že až takhle rychle nepoběží. Medaile budou každopádně vysoko,“ uvedla česká atletka.

Už několikrát se ale v minulosti stalo, že se atleti ze Spojených států vydali ze všech sil už na extrémně náročném americkém šampionátu - a pak zdaleka nedosahovali výsledků, díky kterým se na vrcholnou akci kvalifikovali. To Zuzana Hejnová ve své moci nemá, ale problémy se svou bolavou achillovkou ano.

„Podařilo se to docela dobře odstranit, vůbec mě to teď neomezuje. Jsem hrozně ráda, že se to směrem k mistrovství světa umoudřilo a vlastně to necítím,“ libuje si Hejnová, kterou čekají v rychlém sledu tři ostré závody - pondělní rozběh a pak snad i úterní semifinále a čtvrteční finále.

K tomu, aby se cítila dobře, prý české reprezentantce pomohla bývalá atletka Helena Fuchsová. „Helča se o mě stará, byla se mnou v Nymburce na soustředění, kde mi dělala veškerý servis. Každý den jsem byla na stole, snažila se mi to odblokovat, rozmasírovat. Potom má takové čarodějné svíčky, pracuje s kyvadlem… těžko se to popisuje,“ mluví o netradičním, až trochu šamanském fyzioterapeutickém přístupu Hejnová. A přestože se při popisu technik Heleny Fuchsové usmívá, je zároveň vidět, že tomu, co dělá, věří.

„Znám lidi, co takovým věcem nevěřili a pak se sami přesvědčili, že něco vyššího nad námi asi bude,“ dodává trochu tajemně Zuzana Hejnová před startem šampionátu, na který vyrazila jako aktuálně šestá žena letošních světových tabulek.