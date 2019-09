Bývalý vynikající běžec Coe povede světovou atletiku další čtyři roky. Ve vedení bude poprvé žena

Sebastian Coe bude i další čtyři roky prezidentem Mezinárodní atletické federace. Dvaašedesátiletý Brit byl ve funkci jednomyslně 203 hlasy potvrzen na středečním kongresu IAAF v Dauhá, dějišti mistrovství světa, kde neměl protikandidáta. Dauhá 14:33 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Coe bude i další čtyři roky prezidentem Mezinárodní atletické federace | Foto: David Klein | Zdroj: Reuters

Bývalý vynikající běžec Coe vede IAAF od roku 2015. Před čtyřmi lety vystřídal Senegalce Laminea Diacka, jenž stál v čele světové atletiky 16 let. Diack ve Francii čelí obžalobě z korupce a praní špinavých peněz, například braní úplatků za skrývání dopingu ruských atletů.

Coe se tak musel na začátku svého působení zaměřit na očištění atletiky po tomto korupčním skandálu a po odhalení státem řízeného dopingu v Rusku. Tamní atletický svaz byl kvůli tomu v listopadu 2015 suspendován a trest trvá dosud; ruští atleti mohou po splnění antidopingových podmínek startovat na mezinárodních akcích včetně mistrovství světa jen jako neutrální sportovci.

Coe to považuje za schůdnou cestu, jak problém vyřešit. „Moje filozofie byla jasná. Já jsem nepřišel do sportu s tím, abych zakazoval atletům závodit. Oddělili jsme čisté atlety od zkaženého systému,“ poznamenal na tiskové konferenci.

V zájmu ochrany čistoty sportu se Coe angažoval při vzniku Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU), která jako nezávislý orgán dohlíží na dopingové kauzy.

Reformami prošla i samotná IAAF. „Nebyla to jednoduchá cesta. První čtyři roky byly obdobím změny, ty další čtyři budou obdobím budování,“ uvedl dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na 1500 metrů a někdejší světový rekordman na 800 metrů.

První žena viceprezidentkou

Chce se nyní zaměřit na rozvoj atletiky samotné. „Musíme upravit kalendář, věnovat se jednodenním mítinkům, podívat se na roli manažerů a agentur. Teď na to budeme mít prostor,“ řekl. Pod reformovanou Diamantovou ligou vznikne Kontinentální liga jako nižší série mítinků.

Na kongresu ve středu byli zvoleni také jeho čtyři viceprezidenti. První ženou v této funkci je bývalá kolumbijská sprinterka Ximena Restrepová. „Je to významný moment pro mě i pro mou zemi. Jsem tady i díky změnám ve stanovách. My ženy máme více možností než dříve. Je osm členek v radě,“ komentovala Jihoameričanka své zvolení. Podle strategie IAAF by do roku 2027 měly mít ženy v orgánech asociace padesátiprocentní zastoupení.

Dalšími Coeovými nejbližšími spolupracovníky budou hvězdný ukrajinský výškař Sergej Bubka, Geoffrey Gardner z Ostrova Norfolk a saúdskoarabský princ Naváf Bin Muhammad Al Saud.

Volby se nezúčastnil jeden z kandidátů Ahmad Al Kamali ze Spojených arabských emirátů, jehož ve středu AIU vyřadila kvůli nespecifikovanému porušení pravidel. Ani Coe neměl informace, čeho se prohřešek týkal. Už před čtyřmi roky se tento člen rady IAAF musel zodpovídat z nařčení, že na kongresu uplácel voliče luxusními hodinkami.