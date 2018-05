Šebrle v Götzisu před 17 lety jako první desetibojař překonal hranici 9000 bodů, letos tam váleli jiní

Už desítky let patří rakouský Götzis mezi nejsledovanější místa na světové atletické mapě. V roce 2001 tam Roman Šebrle překonal jako první desetibojař v historii hranici devíti tisíc bodů a skromný stadion pod Alpami i 17 let poté přilákal elitu světových vícebojařů. A ti nejlepší předvedli výkony, které v letošní sezoně bude už jen těžko někdo překonávat. Götzis/Rakousko 19:22 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedmibojařka Kateřina Cachová (na archivním snímku vpravo) v Götzisu vybojovala sedmé místo. | Zdroj: Reuters

Výjimečnost prestižního mítinku v Götzisu je v precizní organizaci, tradici ale také v mimořádně atleticky vzdělaném publiku. Když je třeba, tak na malé tribuně a přilehlém travnatém valu, který obklopuje dráhu, fandí, co může, ale jindy zase pozná, kdy je třeba být v klidu. Poslední květnový víkend navíc bývá pro kvalitní výkony potřebné teplé až horké počasí.

„Poslední dva roky je počasí úplně nádherné, i když to trochu vysiluje. Ale předešlé roky si pamatuji, že jsem tu závodila v dešti a třeba v deseti stupních. Ten celkový dojem ze závodu je pak úplně jiný,“ povídala při své čtvrté a nejlepší účasti v Götzisu sedmibojařka Kateřina Cachová, která vybojovala v silné konkurenci sedmé místo.

Podobné podmínky jako letos byly na stadionu i před sedmnácti lety, kdy se Roman Šebrle výrazně zapsal do historie desetiboje výkonem 9026 bodů.

„Mám za sebou nádherný závod, který se mi vydařil. Udělal jsem si osobní rekord, který začíná devítkou, za což jsme hrozně šťastný,“ povídal tehdy ve vysílání Radiožurnálu Roman Šebrle a ani letos nechyběl v Götzisu jako čestný host.

Zároveň Šebrle působil jako rádce a jeho postřehy pomáhaly českým atletům. Využil jich Jan Doležal, který splnil limit pro evropský šampionát, přestože poslední - jasně nejdelší pokus v oštěpu těsně přešlápl.

„Jsem se strašně chtěl podívat, kolik to vlastně bylo, protože jsem to z dálky neodhadl. Pak jsem šel za Romanem Šebrlem, který mi tady strašně pomohl, a ten říkal, že to bylo zhruba 65 nebo 66. Já si vybavil, jak jsem to asi o deset centimetrů přešlápl, a říkal jsem si, že jsem blbec. Ale udělal jsem to poprvé dobře, táhlo mě to za oštěpem a prostě nebylo místo,“ popisoval Doležal.

V oštěpu se pak rozplynuly naděje Belgičanky Thiamové na Evropský rekord, když zaostala o 12 metrů za svým osobním rekordem, ale přesto byl její celkový součet 6806 bodů lepší než ten, za který loni v Londýně brala zlato na mistrovství světa. Do čela letošních tabulek se dostal i v národním rekordu Kanaďan Warner a jeho výkon 8795 bodů by v Londýně také stačil na titul.