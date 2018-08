Šéf světové atletiky věří v návrat Ruska, problém s dopingem mají mezitím i Keňané

Další dopingový případ medailisty z mistrovství světa znovu ukázal na problémy keňské atletiky. Dočasný zákaz startů má bronzový z londýnské osmistovky Kipyegon Bett. Vytrvalecká velmoc ale zatím může na rozdíl od Ruska posílat své sportovce na vrcholné akce. Praha 12:55 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kipyegon Bett má dočasný zákaz startů | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Rusko je kvůli státem řízenému dopingu mimo Mezinárodní atletickou federaci už víc než dva a půl roku a za tu dobu už se Keňa několikrát vyhnula podobnému trestu. Východoafrická země je teď opět ve velkých problémech, když po pozitivních testech nesmí závodit hned několik hvězd světové atletiky - třeba i trojnásobný mistr světa v běhu na 1500 metrů Asbel Kiprop.

Atletická federace udělila výjimku 33 mladým ruským sportovcům. Mohou se účastnit mezinárodních závodů Číst článek

Tvrdý boj proti dopingu vede nově i Komise pro bezúhonnost atletiky. „Nemám napojení na nikoho z atletického světa. Nikdy jsem nebyl členem Mezinárodní atletické federace. A stejně jsou na tom lidé kolem mě. S atletikou nemají nic společného,“ říká o nezávislosti Komise pro bezúhonnost atletiky její šéf David Howman.

Z dalšího vyšetřování Komise se možná dovíme také o dalších případech - které se údajně týkají i několika desítek medailistů z vrcholných akcí.

Přesto ale šéf Mezinírodní atletické fedrace Sebastian Coe věří, že se Rusko v příštím roce vrátí na velké akce: „Doufám, že se se brzy zapojí do mezinárodních soutěží. Máme samostatnou pracovní skupinu, která řeší právě návrat Ruska do Mezinárodní atletické federace. A podle posledních zpráv je to na dobré cestě."

Honbu za čistotou atletiky vítá i ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků. Bývalý stříbrný medailista z mistrovství Evropy ale nesouhlasí s plošným trestem: „Pro mě jako pro bývalého sportovce je to špatně. Sportovci by se neměli trestat za pochybení jejich národní federace. Věřím, že zvítězí rozum a ti, kteří mají najít řešení, ho najdou co nejdříve.“

S případným návratem Ruska na mistrovství světa v příštím roce, by se výrazně zvýšila i konkurence českým atletům. Třeba v ženské chůzi by Anežka Drahotová měla hned o několik potenciálních elitních soupeřek navíc.