Tyčkař Sergej Bubka před 30 lety získal olympijské zlato, zůstalo jediné v jeho kariéře

Fenomenální ukrajinský tyčkař Sergej Bubka vyhrál všechno, co vyhrát mohl. Je šestinásobným mistrem světa, držel světový rekord a v Soulu se přesně před třiceti lety stal olympijským vítězem. Bylo to jeho jediné zlato z letních her.

