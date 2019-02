‚Kde se to ve mně vzalo?‘ Simona Vrzalová překonává rekordy, trenér u ní ale ještě vidí rezervy

Atletka Simona Vrzalová během necelých 48 hodin posunula dva české halové rekordy. Nejprve ve Francii překonala čtyři roky starý čas na kilometrové trati a v úterý v domácí ostravské hale při mítinku Czech Indoor Gala i na své oblíbené patnáctistovce. Ostrava 9:41 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Vrzalová | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Simona Vrzalová chtěla na patnáctistovce zaběhnout čas pod 4 minuty a 10 sekund a vylepšit osobní maximum. Nakonec se zlepšila o více než čtyři sekundy časem 4:05,73. O půl sekundy tak vylepšila téměř 28 let starý rekord Ivany Kubešové.

„Běželo se mi nádherně. Když jsem byla na osmistovce za 2 minuty dvanáct, tak jsem úplně nevěřila, že bych mohla dát rekord. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale měla jsem strašně moc sil,“ řekla po závodě na 1500 metrů Radiožurnálu Simona Vrzalová.

„Bylo to i tou skvělou Polkou (Sofií Ennaouiovou, pozn. red), protože jsem věděla, že mi dýchá na záda, tak mě to hnalo dopředu,“ dodala.

Jen 41 hodin po nedělním rekordu ve francouzském městě Liévin prý měla dostatek sil a únavu necítila. I když noc na pondělí nebyla spánkově právě výživná. „Spala jsem asi hodinu, dospala jsem se až před závodem. Nevadí mi cestovat po nocích,“ smála se.

Dvoufázové tréninky?

Trenér Augustin Šulc tvrdí, že Vrzalová je schopná tempově zaběhnout patnáctistovku pod 4 minuty, Nebyl spokojený s druhou pětistovkou.

Před nedávnem se Vrzalová ptala trenéra, jestli by neměli také trénovat dvoufázově, stejně jako konkurence.

„Všichni kolem mě trénují dvoufázově, tak jsem si řekla, že bych to asi měla začít brát vážně. Ale prý to není potřeba. Pokud se zlepšuju na jedné fázi, tak to prý stačí. Až začnu stagnovat, budeme přidávat,“ přemítá věčně vysmátá vítkovická atletka.

Už na víkendovém republikovém šampionátu si vyzkouší osmistovku a opět patnáctku, tam nejspíš nebudou startovat konkurentky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková.