Jako ryba do loďky. Američan Fosbury na olympiádě navždy změnil skok vysoký

Když poprvé vyskočil nad laťku zády napřed, soupeři výškaři se mu smáli, jakmile ale Dick tzv. flopem vyhrál olympijské hry, ostatní se už tolik nebavili. Americký atlet zvítězil pod pěti kruhy v Mexiku díky své přelomové technice přesně před padesáti lety a navždy změnil závody ve skoku do výšky. Mexiko, Praha 15:41 20. října 2018

Dick Fosbury jako jediný přeskočil v mexickém finále 224 centimetrů, vytvořil olympijský rekord, a výjimečná byla i jeho technika. Zatímco jeho soupeři praktikovali straddle - přes laťku tehdy v podstatě převalovali bokem - 21letý vysokoškolák po odrazu otočil své tělo na záda a nohama švihl vzhůru, aby co nejvíce využil náběhové rychlosti.

„Dobře jsem slyšel ty udivené reakce. Jako mladý sportovec přesně po něčem takovém toužíte. Po pozornosti. Na druhou stranu nechcete být natolik odlišní, aby si na vás ostatní ukazovali. Lidé se mi smáli, ale atmosféra byla jinak dobrá,“ vyprávěl Dick Fosbury v dokumentu pro Mezinárodní atletickou federaci.

„Trenéry, hlavně ne ty mé, zajímalo, jestli dodržuju pravidla, no a ostatní výškaři mě nechávali být, dokud jsem to pořádně nerozbalil na olympijských hrách,“ dodal.

A zavzpomínal si i v rozhovoru s českým vicemistrem Evropy, bývalým výškařem Tomášem Janků: „Mnohokrát jsme o tom hovořili. Říkal, že ani nic extra nevymyslel. Prostě mu nevyšel skok a najednou cítil, že by to takhle šlo. Nakoplo ho to, začal to rozvíjet a vznikla z toho revoluční technika.“

Nevšední byla natolik, že Fosberyho flop novináři přirovnali k rybě, co se sebou plácne do loďky. A jako ryba ve vodě dlouho necítil ani dnes 71letý inovátor. Na školních doskočištích mu šlo o zdraví.

„Když jsem byl malý, skákali jsme do pilin a hoblin. Na dopad jsme se soustředili minimálně stejně jako na to, jak skok samotný. Moje střední škola jako jedna z prvních v Oregonu koupila molitanové doskočiště v roce 1964 a s pěnou pod zády se skáče prostě lépe. Už jsem se soustředil jen na to, jak překonám laťku,“ připomněl Dick Fosbury, co všechno stojí za tím, že po vzoru samouka z Oregonu už všichni výškaři tak trochu připomínají mrskající se rybičky.