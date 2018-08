‚Slibovali, jak bude vše klapat, ale přišly strasti.‘ Dvořákovi v Berlíně vadil program i doprava

Zhruba deset minut se na stadionu nic nedělo, diváci se po sobě nechápavě koukali a čekali na poslední souboj o medaile v závodě na 4x100 metrů.

„Byly to rozběhové diskvalifikace některých štafet a následné protesty, takže se to celé natáhlo. Bohužel se Honzík Veleba těsně před vstupem na stadion zranil a štafeta nebyla s to nastoupit,“ přiblížil Radiožurnálu příčinu nezvyklého natažení programu šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák.

Těsně před vstupem na ovál měl totiž Jan Veleba problémy se zadními stehenními svaly: „Nemohl mě nikdo nahradit, tak jsem se na to nechtěl vykašlat. Zkoušel jsem to, bylo to finále mistrovství Evropy.“

„I při výběhu jsem znovu dostal křeče do obou svalů a věděl jsem, že bych do cíle možná tak dokulhal. Bylo by to potupné pro všechno,“ vysvětloval smutný Veleba, kerý přitom ještě necelé 2 hodiny předtím zvládl se Stromšíkem, Jirkou a Maslákem postoupit z rozběhu.

Nezvyklému zdržení Veleba nešťastný konec štafety nepřisuzovali, ale podle Tomáše Dvořáka Němci mohli předejít zpoždění programu.

„Časový pořad je v mnohém ovlivněn televizemi. Když jsme tu byli na podzim, snažili jsme se, spolu s dalšími 10 federacemi, aby se změnil. Aby stovková štafeta měla rozběh v sobotu a finále až v neděli,“ vzpomínal Dvořák.

To se ale nestalo a přes výbornou atmosféru na olympijském stadionu nebyl pro šéftrenéra českých atletů šampionát v Berlíně kvalitně zorganizovanou akcí: „Bylo to pro mě překvapení. Na podzim jsme si vyslechli, jak to bude špičkově klapat. Nakonec přišly strasti s dopravou na stadiony,“ přidal další příklad.

Slova Tomáše Dvořáka jen potvrdila trapná situace, kdy vítězovi koule Polákovi Haratykovi pořadatelé zahráli při slavnostním ceremoniálu špatnou hymnu.