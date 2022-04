Rusové pravdu znají, říká nejrychlejší Evropanka pražského půlmaratonu. Vlajky v centru ji dojaly

Do cíle pražského půlmaratonu doběhla s národní vlajkou nad hlavou. Ukrajinská běžkyně Sofiia Jaremčuková skončila v ženské kategorii pátá, do cíle se dostala jako první Evropanka a navíc si vylepšila osobní rekord. „Jsem velmi vděčná vaší zemi za to, jak podporuje Ukrajinu v téhle hrozné době,“ řekla sedmadvacetiletá atletka v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 12:02 7. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sofiia Jaremčuková v cíli pražského půlmaratonu | Zdroj: Profimedia

Sofiia Jaremčuková doběhla do cíle přes 21 kilometrů dlouhého závodu jako pátá žena a první evropská běžkyně. V závodě si navíc vylepšila osobní rekord, který má nyní hodnotu 1:09:09. Na vítězku Nesphine Jepletingovou z Keni ztratila něco málo přes dvě minuty (1:06:57).

‚Čas byl horší, než jsem si představoval.‘ Nejrychlejší Čech na trati půlmaratonu Homoláč byl ale spokojen Číst článek

Cílem závodu jste proběhla s ukrajinskou vlajkou nad hlavou, ale ve výsledcích máte u kolonky národnost Itálie. Vysvětlíte mi to?

Pocházím z Ukrajiny, kde jsem se narodila, ale od roku 2021 reprezentuji Itálii. Díky tomu mohu běhat profesionálně, za což jsem velmi vděčná.

Na pražském půlmaratonu jste doběhla hned za africkými běžkyněmi jako první Evropanka. Navíc jste si vylepšila svůj osobní rekord. Musí pro vás být ale těžké soustředit se na závody a trénovat, když víte, co se na Ukrajině děje.

Svého výkonu si cením, jsem za něj samozřejmě ráda. Když ale 24. února začala ruská invaze na Ukrajině, byla jsem z toho úplně zničená. Měla jsem obrovský strach o své příbuzné, kteří žijí ve Lvově. Psychicky to bylo hodně náročné.

A jak na tom teď vaše rodina a přátelé, kteří na Ukrajině zůstali, jsou?

Jsou v pořádku, jsem s nimi v kontaktu každý den, ale mám o ně samozřejmě velký strach.

V centru Prahy visí spousta ukrajinský vlajek. Všimla jste si jich během závodu?

Ano, udělalo to na mě opravdu velký dojem vidět naší vlajku skoro na každém rohu. Naplňovalo mě to pocitem štěstí a navíc i motivovalo k tomu, abych běžela ještě rychleji. Jsem velmi vděčná vaší zemi za to, jak podporuje Ukrajinu a pomáhá jí v téhle hrozné době.

Fotogalerie (7)







Co byste vzkázala Rusům, kteří podporují prezidenta Vladimira Putina a třeba ani nevěří tomu, že se na Ukrajině válčí?

Myslím, že oni znají celou pravdu. Vědí, jak to je. Přála bych si, aby začali něco dělat, aby vyšli do ulic, na náměstí a protestovali proti válce. Na Ukrajině umírají nevinné děti, umírají tam ženy znásilněné ruskými okupanty, to je prostě v dnešní době naprosto nepřijatelné.

Znáte nějaké další ukrajinské atlety, kteří se kvůli válce nemohou věnovat své profesi?

Bohužel ano, mám mnoho přátel – sportovců, kteří teď nemůžou ani trénovat, protože narukovali do armády, aby bránili Ukrajinu a její nezávislost.