Ostravské děti se místo vyučování potkaly s Barborou Špotákovou. Ta prozradila pohlaví svého druhého dítěte

Před desátou hodinou dopolední závodily základní školy a poté přišli na řadu středoškoláci. Barbora Špotáková, která je ambasadorkou zářijového Kontinentálního poháru za Asii a Oceánii byla v Ostravě nadšená.

„Jsem mile překvapená. Myslím, že to bylo dobře vymyšlené, tak akorát sportu pro ty děti na dopoledne, bylo vidět, jak jsou nadšené. Já sama jsem byla nadšená z toho, jak byli všichni milí a otevření. To jsem úplně nečekala, evidentně se jim líbilo, že se nemusí učit a že si můžou jít zasportovat,“ usmívala se Špotáková.

U hodu medicinbalem asistoval atletický rozhodčí Vlastimil Tíchý a byl překvapený, jak daleko děti dokázaly házet.

„Děvčata házela kilovým míčem, chlapci dvoukilovým. Byli velmi vzorní, házeli hezky. Je vidět, že se na školách tomu hodu asi věnují. Nejlepší hod byl asi 11,87,“ popisoval Tichý.

Barbora Špotáková očekává narození druhého potomka v létě. Dosud jeho pohlaví neprozradila, ale v Ostravě to netajila.

„Zatím jsem to neprozradila, ale je to jasné. Asi to bude druhý kluk, to je asi jasné.“

V říjnu by se chtěla Barbora Špotáková vrátit k tréninku. Zářijový Kontinentální pohár v Ostravě tedy nestihne.

„To asi nestihnu, to bude moc brzo. Na září se ale těším, určitě sem přijedu, minimálně jako fanoušek a patron. Fakt se na tu akci těším, protože jde letos evidentně o největší sportovní akci v České republice. Taková koncentrace aletických hvězd v pár hodinách se jen tak nepoštěstí, to je jen na Kontinentálním poháru,“ doplňuje česká oštěpařka.

