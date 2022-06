‚Lvice‘ Špotáková začíná kvůli zranění svou sezonu se zpožděním. Před kladenským mítinkem cítí nervozitu

Dva závody vynechala, ale o ten třetí už nechce a vlastně ani nemůže přijít. Oštěpařka Barbora Špotáková začíná svojí atletickou sezonu až teď. Směřuje ji na konec léta na mistrovství Evropy v Mnichově a cestu začne na mítinku Kladno hází. Klando 16:39 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Barbora Špotáková | Foto: Vgard Wivestad Grøtt | Zdroj: Reuters

Den před závodem listovala Barbora Špotáková na kladenském sletišti startovními listinami všech disciplín. U té své vedle sebe mohla vidět dalších jedenáct soupeřek. Zatímco ostatní mají v svého jména zapsaný nejlepší výkon sezony, u Špotákové takové číslo chybí. Sezonu začíná až teď.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře Barbory Špotákové o zpožděném začátku atletické sezony

„Bude to taková svatá trojice Kladno-Paříž-Hodonín. Tohle spojení asi ještě nikdy nikdo nevyslovil,“ smála se Špotáková.

V Hodoníně to bude republikový šampionát, v Paříži Diamantová liga, nejprve je ale na řadě atletický mítink s názvem Kladno hází.

„Občas tady trénuji, jsem ráda, že mi to místní dovolí a že mě nevyženou, i když přijdu někdy ve zvláštní hodiny. Když se trénuje na podzim, tak je ve čtyři hodiny už tma, takže tady kolikrát běhám úseky za tmy,“ řekla čtyřicetiletá oštěpařka.

Kvůli problémům s lýtkovým svalem vynechala dvojnásobná olympijská vítězka Memoriál Josefa Odložila a také Zlatou tretru, teď je ale ráda, že začátek neuspěchala. V klidu ale rozhodně není.

„Jsem mega nervózní! Poslední měsíc to bylo takové napínání na kšandy. Člověk se už těší na závody, ale furt čeká. Ale lvice také leží, čeká a pro kořist jde třeba jednou za tři týdny. Úplně na škodu to možná není. Napnutá budu dost, tak věřím, že napětí přetavím do toho pověstného oštěpařského praku. A že prak bude mít ideální úhel,“ usmívá se Špotáková.

Oštěpařská soutěž Kladno hází začne v areálu Sletiště v úterý v 17.50.