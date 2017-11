Špotáková útočí na rekordní výhru v Atletovi roku, vládu jí má zajistit titul z Londýna

„Mám pocit, že nic víc než tohle jsem nemohla zažít. Vůbec jsem nebyla připravená na takhle silné emoce, je to úplně nová dimenze, to nejde ničím přebít,“ povídala Barbora Špotáková těsně poté, co si na olympijském stadionu poslechla českou hymnu.

Bylo to deset let po jejím prvním a do té doby posledním titulu mistryně světa a pět let po olympijském zlatu - to vybojovala na stejném stadionu v londýnském Stratfordu.

„Je to neuvěřitelný comeback. A ten stadion byl motivace, proč pokračovat po Riu. Jsem za to nesmírně šťastná,“ vyprávěla mistryně světa.

Vyšlo to a druhou Číňanku Li-Ling Wej porazila o 51 centimetrů a v následujícím týdnu ovládla finále prestižní Diamantové ligy v Curychu.

Tam vyhrál i oštěpař a nejspíš největší soupeř Barbory Špotákové v letošním ročníku Atleta roku Jakub Vadlejch. Ten ale v Londýně zůstal o 16 centimetrů druhý.

„Pocity ve mně se mísí. Jsem šťastný za medaili a tak vysoké umístění, ale je to opravdu kousíček, 20 centimetrů není nic. Ale zkrátka to tak je, ale je to i motivace do budoucna,“ svěřoval se.

Kromě oštěpařů Vadlejcha a Špotákové se mezi elitní desítku dostali třeba trojnásobný halový mistr Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák nebo noví čeští rekordmani koulař Tomáš Staněk a dálkař Radek Juška.

Jestli přidá Barbora Špotáková do své sbírky deváté vítězství v anketě, bude jasné kolem 22. hodiny.