Špotáková získala Cenu Věry Čáslavské. 'Dokázala skloubit rodinu a vrcholový sport,' říká Kejval

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková se stala čtvrtou laureátkou Ceny Věry Čáslavské. Toto ocenění od roku 2014 uděluje Český olympijský výbor za mimořádné zásluhy o sport žen. Šestatřicetiletá Špotáková, která letošní rok ozdobila titulem mistryně světa a výhrou v Diamantové lize, byla vybrána mimo jiné díky tomu, jak dokáže skloubit vrcholový sport s rodinným životem. Praha 12:58 18. 10. 2017 (Aktualizováno: 14:20 18. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Barbora Špotáková s Cenou Věry Čáslavské | Foto: Ondřej Deml, ČFbU | Zdroj: ČTK

První oceněnou byla před třemi lety kajakářka Štěpánka Hilgertová. Pak následovala předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Naďa Knorre a bývalá sportovní gymnastka Věra Růžičková, olympijská vítězka ze soutěže družstev z Londýna 1948.

Odměna za povedenou sezonu. Špotáková je v nominaci na nejlepší atletku Evropy Číst článek

Povahu ocenění charakterizuje osobnost loni zesnulé sedminásobné olympijské vítězky Čáslavské, která byla nejen výjimečnou sportovkyní, ale také významnou postavou sportovního i společenského života. „Přesně to její jméno je na tom tak silné. Byla to doopravdy silná žena, proto je to pro mě tak výjimečné. Tak krásnou cenu, pojmenovanou po tak krásný osobnosti, jsem ještě nedostala. Mám z ní opravdu velkou radost,“ řekla Špotáková pro Radiožurnál.

Proto si velmi váží ocenění, které jí ve středu předal předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Ten je přesvědčen, že cena nemohla být v lepších rukou. „Bára říká věci tak, jak je cítí. A líbí se mi, jak dokázala skloubit rodinu a vrcholový sport a po narození syna se vrátit na absolutní vrchol, získat třetí medaili na olympijských hrách a stát se letos podruhé mistryní světa," řekl.

„Dokázala jsem těm ženským, který mají děti, že to prostě jde skloubit s vrcholovým sportem, a to si myslím, že nešidím ani jedno. Když to budou dělat jako já, že sport je součástí života, tak jim to půjde," dodala čerstvá laureátka.

Špotáková kariéru nekončí, motivací je pro ni olympiáda v Tokiu Číst článek

Špotáková jako první dostala novou podobu tohoto ocenění. Má tvar skleněného V, jež symbolizuje iniciálu křestního jména Čáslavské, vítězství a také hrdý postoj s roztaženýma rukama nad hlavou, které gymnastky po svých sestavách zaujímají.

Špotáková cenu doma vystaví mimo jiné poblíž trofejí z Diamantové ligy. „Bude mít své čestné místo. Já mám ráda sklo. Jsem z Jablonce, takže ke sklu mám blízko," poznamenala.

Novou skleněnou trofej dostanou i tři předchozí laureátky.