Sprinterům pomůže Maslák. Česká štafeta věří v překonání 46 let starého rekordu

Rodiče současné české štafety na 100 metry byli nejspíš ve škole, když čtveřice Matoušek, Demeč, Kynos a Bohman zaběhla v roce 1972 v Mnichově český rekord ve štafetě na čtyřikrát sto metrů. Nejstarší české maximum by rádi na evropském šampionátu v Berlíně překonali Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Pavel Maslák a Dominik Záleský.

Hejnovou trápí časový posun, Maslák první start podcenil. Na Julisce chtějí oba vyhrát Číst článek

Na úterním Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově splnili limit časem 39,16. Rekord má hodnotu 38 sekund a 82 setin.

„Určitě se na to soustředíme a zatím to jde znát. Začáteční čas jsme nikdy neběželi tak rychle a z osobáků bychom rekord měli dát. Ale záleží na předávkách, které ani v Turnově nebyly ideální. Ale věřím, že na ME, až budeme mít všichni formu a povedou se předávky, tak to padne,“ doufá Pavel Maslák.

Výbornou formu má třeba Zdeněk Stromšík, který si na čtvrtečním mítínku v Rakousku vyrovnal časem 10,29 osobní rekord na stovce.

„Kluci se letos sešli v nejsilnější sestavě za poslední roky. Určitě mají šanci ten dlouholetý rekord pokořit,“ věří trenér Pavla Masláka Dalibor Kupka.

Společné tréninky

Čeští sprinteři se na krátkou štafetu zaměřili hned od začátku roku v přípravě. Bylo totiž jasné, že vzhledem k programu evropského šampionátu v Berlíně může Pavel Maslák běžet kromě své hlavní disciplíny, běhu na 400 metrů, běžet i obě štafety.

„Věděli jsme, že Pavel na mistrovství Evropy můžou krátkou štafetu běžet. S klukama, co vedou ostatní sprintery, jsme se dohodli, že Pavel chce pomoct. Byli jsme i na nějakých soustředěních, kde jsme štafetu sbíhali,“ říká trenér Dalibor Kupka.

Kouč doufá, že česká čtveřice absolvuje kromě tréninků ještě alespoň jeden závod v zahraničí. Na pražském Memoriálu Josefa Odložila a na ostravské Zlaté tretře se totiž Maslák postaví na start běhu na 400 metrů a štafetu tentokrát vynechá.