Nekonečný závod kolem jednoho bloku. Běžci musí zdolat za 52 dní skoro pět tisíc kilometrů

Téměř pět tisíc kilometrů je to z Prahy třeba do Kanady. Zároveň je to vzdálenost, kterou musí za 52 dní v New Yorku uběhnout účastníci nejdelšího závodu na světě. Navíc na trati, která má necelý kilometr. New York 20:33 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžci musí urazit za 52 dní téměř pět tisíc kilometrů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Místo vybral přímo Šrí Činmoj a běžci cítí, že je tam něco zvláštního, speciálního. Nejprve se běželo na zhruba sto mil, pak se přídávalo víc a víc a zakladatel běhu Šrí Činmoj tím neustále posouval hranice,“ uvedl pro Radiožurnál ředitel československého Šrí Činmoj maraton týmu Jaroslav Rosa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Účastníci nejdelšího běžeckého závodu na světě musí za 52 dní uběhnout skoro pět tisíc kilometrů. Více v reportáži Tomáše Petra

Závod Sri Chinmoy Self-Transcendence, pojmenovaný po indickém duchovním učiteli, měří 4990 kilometrů. Běhá se kolem jednoho bloku v newyorské čtvrti Queens.

„Důvod je ten, že se dá běžci nabídnout mnohem lepší servis. Na místě mohou být maséři nebo lékaři,“ vysvětlil Rosa. Běžci musí pro dokončení celého závodu uběhnout více než pět a půl tisíce okruhů. Každý den se alespoň mění směr.

„Je tam vedro, kousek dál je vidět dálnice, škola. Běží se na betonu, takže běžci spotřebují osmnáct, dvacet, někdy i pětadvacet párů bot,“ popsal ředitel československého Šrí Činmoj maraton týmu úskalí závodu.

‚Čekal jsem, že budu víc zmordovaný.‘ 85letý Jiří Pejpal zaběhl český maratonský rekord ve své kategorii Číst článek

Trasa navíc není uzavřená a běžcům se tak pletou do cesty chodci nebo psi. Denně mohou zdolat tolik kilometrů, kolik od šesti hodin ráno do půlnoci zvládnou. Zbylý čas mají na regeneraci a spánek.

„Není to takový běh, jako když běžíme třeba tři kilometry. Není to taková rychlost, spíš poloklus až polochůze. Běžci musí dát za den kolem stovky kilometrů, aby zůstali v závodě,“ řekl Rosa.

Do letošního 23. ročníku vyběhlo sedm mužů a také jedna žena. Na startu nechyběl ani osminásobný vítěz Fin Pekka Aalto: „Když jsem slyšel o tomhle nejdelším závodu na světě, řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé dobrodružství. A stále to platí. Když dokončíte maraton, jste šťastní. Po tomhle závodě cítíte, že jste zvládli něco opravdu náročného. A to vám dá hodně radosti.“

Závodu se pravidelně účastní i běžci z Česka nebo Slovenska. Slovenka Tereza Janáková je dokonce ženskou rekordmankou. Před čtyřmi lety zaběhla 4990 kilometrů dlouhý závod za 48 dnů a 14 hodin.