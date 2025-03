Švábíková bere z halového mistroství světa páté místo. Osmistovkař Dudycha se do finále neprobojoval

Tyčkařka Amálie Švábíková na halovém mistrovství světa obsadila dělené 5. místo. Je to její nejlepší výsledek na této akci, loni byla v Glasgow šestá. Česká rekordmanka měla na šampionátu v Nan-ťingu čistý zápis do 460 centimetrů, ale další postupnou výšku 470 centimetrů už neskočila. Vyhrála Francouzka Marie-Julie Bonninová (475). Nanking 7:41 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švábíková v soutěži tyčkařek na mistrovství světa | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Švábíková, která se v této halové sezoně potýkala se zraněním zadního stehenního svalu, předvedla obdobný výkon jako na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. V Nizozemsku byla šestá výkonem 465 centimetrů. Tato výška se v sobotu neskákala.

Švábíková v Číně nejdříve zdolala 445 a pak 460 centimetrů. Po jejím prvním neúspěšném pokusu na 470 byla soutěž zhruba na půl hodiny přerušena kvůli technickým problémům se stojany a po pauze česká reprezentantka na své letošní maximum útočila marně. Na páté pozici skončila společně s Američankou Gabrielou Leonovou. Postarala se o zatím nejlepší český výsledek na tomto halovém mistroství světa

Z prvního velkého titulu se v tyčkařském sektoru radovala Bonninová. Třiadvacetiletá Francouzka se na 460 centimetrech zachraňovala až napotřetí, ale pak zdolala napoprvé 470 a jako jediná překonala 475, které skočila na druhý pokus. Zlepšila si tím o čtyři centimetry osobní rekord a vyrovnala národní maximum.

Stříbro získala Slovinka Tina Šutejová, bronz evropská šampionka z Apeldoornu Angelica Moserová ze Švýcarska. Obě zapsaly 470 centimetrů napoprvé. Stejnou výšku, ale až napodruhé, zdolala obhájkyně titulu Molly Cauderová. Favorizovaná Britka tak skončila až čtvrtá.

Sedmiboj zahájil Vilém Stráský. Po třech disciplínách mu ziskem 2510 bodů patří sedmá příčka. Šedesátku zaběhl za 6,95 sekundy, do dálky skočil 710 centimetrů, což byly horší výkony než při jeho osobním rekordu z nedávného HME. Až v kouli si vylepšil sezonní maximum na 14,71 metru, což je jeho druhý nejdelší vrh kariéry. Vede evropský šampion a evropský rekordman Sander Skotheim z Norska, který má 2724 bodů.

Konec Dudychy v semifinále

Jakub Dudycha na halovém mistrovství světa na finále běhu na 800 metrů nedosáhl. V semifinále skončil pátý v čase 1:49,49 minuty. Postupovali dva nejrychlejší, od nichž devatenáctiletého českého reprezentanta dělilo 79 setin sekundy. Další český atlet v sobotním programu Jonáš Kolomazník byl v rozběhu na 60 metrů překážek diskvalifikovaný za omezování soupeře.

Juniorský mistr Evropy z roku 2022 Dudycha se v semifinále postupně propracoval až na třetí pozici, ale pak ho zbrzdila strkanice s Johnem Riverou z Portorika. V cílové rovince se Dudycha propadl na pátou příčku. Od třetího místa ho dělilo 12 setin, ale k postupové dvojici měl daleko. Celkově bude klasifikovaný na 15. pozici.

Dvaadvacetiletý Kolomazník při reprezentačním debutu nevyužil přívětivého klíče pro postup do semifinále. V rozběhu se při přechodu přes překážky dostal pravým kolenem do kontaktu s Kuvajťanem v sousední dráze, který pak upadl. Český reprezentant do cíle doklopýtal v čase 8,77 sekundy a nakonec ho rozhodčí z výsledkové listiny vyřadili úplně.

K přímému postupu z Kolomazníkova rozběhu stačil Maďarovi Bálintu Szelesovi čas 7,89 sekundy. Kolomazník, který si letos zlepšil osobní rekord na 7,64 sekundy, cítil, že to bylo v jeho silách. „Je to na pendrek,“ ulevil si v rozhovoru pro Českou televizi.

Halové mistrovství světa v atletice v Nan-ťingu (Čína): Finále: Muži: Sedmiboj (po 3 disciplínách): 1. Skotheim (Nor.) 2724 (60 m: 6,97 - dálka: 800 - koule: 14,68), 2. Erm (Est.) 2712 (6,94 - 777 - 15,27), 3. Steinforth (Něm.) 2659 (6,82 - 761 - 14,36), ...7. Stráský (ČR) 2510 (6,95 - 710 - 14,71). Ženy: Tyč: 1. Bonninová (Fr.) 475, 2. Šutejová (Slovin., 3. Moserová (Švýc.) obě 470, ...5. mj. Švábíková (ČR) 460.

Rozběhy a semifinále s českou účastí: Muži: Semifinále: 800 m: 1. Hoey (USA) 1:45,23, ...15. Dudycha (ČR) 1:49,49 - nepostoupil do finále. Rozběh: 60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,49, ...Kolomazník (ČR) - diskvalifikován.