Dva závody během 14 hodin a spaní v autě. Za divoký přesun na mistrovství republiky děkuje Švábíková otci

Výjimečně nabitý závodní program zakončila tyčkařka Amálie Švábíková svým šestým republikovým titulem. Po bleskovém přesunu z páteční Diamantové ligy v Bruselu překonala v sobotu dopoledne v Jablonci nad Nisou 453 centimetrů. Pak už s jistotou zlaté medaile v soutěži nepokračovala, a to hlavně kvůli riziku zranění v chladném počasí.

Jablonec nad Nisou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Česká tyčkařka Amálie Švábíková

Česká tyčkařka Amálie Švábíková | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bylo to rizikové a říkala jsem si, že kdybych se necítila dobře a něco mě bolelo, tak to nechám. První myšlenka byla taková, že tady založím a nechám to být. Necítila jsme se ale špatně, rozběh byl unavený, ale jsem ráda, že jsem to ve zdraví úspěšně dokončila,“ usmívala se čerstvá mistryně republiky Švábíková.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říkala tyčkařka Amálie Švabíková po zisku republikového titulu

Soutěž tyčkařek na republikovém šampionátu začala zhruba 14 hodin poté, co Švábíková doskákala v Bruselu. 

Před startem druhé soutěže tak přemýšlela o tom, jestli nezkusí pořadatele přesvědčit o náhradním termínu závodu nebo posunutí o jeden den, na neděli.

„První myšlenka byla, že ano. Pak mi ale sestra řekla, že letí na dovolenou, tak určitě ne. Ale ne, kvůli tomu to nebylo, bylo to i kvůli televizi, že by to nešlo. Kdyby to bylo v neděli, bylo by to lepší, ale nemohu to holkám udělat, protože všechny letí někam pryč,“ vysvětlovala česká tyčkařka.

Česká rekordmanka zažila týden plný změn. Po mistrovství republiky atletických družstev v Ostravě, které bylo na programu minulý víkend, odletěla do Lausanne, kde ale kvůli dešti pořadatelé závod Diamantové ligy předčasně ukončili. Poté se přesunula do Bruselu na další akci Diamantové ligy a cestování zakončila přesunem do Jablonce nad Nisou.

„Začala jsem závodit v Lausanne, kam jsme letěla. Můj táta jel z Prahy autem a vezl mi do Lausanne tyče, ty pak naložil a jel do Bruselu. Tam mě táta vyzvedl, v autě jsem měla připravenou postel. Po desáté jsme vyráželi a přijeli jsme v šest hodin ráno. Já byla vyspalá, spala jsem sedm a půl hodiny, ale jemu musím vzdát obrovský hold, bez něj bych to nezvládla,“ popisuje česká tyčkařka logisticky náročný přesun.

„Už mě teď nic nečeká, budu jen trénovat a ladit a uvidíme, co v Tokiu,“ říká Amálie Švábíková, která bude jednou z největších českých nadějí na zářijovém světovém šampionátu v Tokiu.

Jakub Marek, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Atletika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme