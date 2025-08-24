Dva závody během 14 hodin a spaní v autě. Za divoký přesun na mistrovství republiky děkuje Švábíková otci
Výjimečně nabitý závodní program zakončila tyčkařka Amálie Švábíková svým šestým republikovým titulem. Po bleskovém přesunu z páteční Diamantové ligy v Bruselu překonala v sobotu dopoledne v Jablonci nad Nisou 453 centimetrů. Pak už s jistotou zlaté medaile v soutěži nepokračovala, a to hlavně kvůli riziku zranění v chladném počasí.
„Bylo to rizikové a říkala jsem si, že kdybych se necítila dobře a něco mě bolelo, tak to nechám. První myšlenka byla taková, že tady založím a nechám to být. Necítila jsme se ale špatně, rozběh byl unavený, ale jsem ráda, že jsem to ve zdraví úspěšně dokončila,“ usmívala se čerstvá mistryně republiky Švábíková.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říkala tyčkařka Amálie Švabíková po zisku republikového titulu
Soutěž tyčkařek na republikovém šampionátu začala zhruba 14 hodin poté, co Švábíková doskákala v Bruselu.
Před startem druhé soutěže tak přemýšlela o tom, jestli nezkusí pořadatele přesvědčit o náhradním termínu závodu nebo posunutí o jeden den, na neděli.
„První myšlenka byla, že ano. Pak mi ale sestra řekla, že letí na dovolenou, tak určitě ne. Ale ne, kvůli tomu to nebylo, bylo to i kvůli televizi, že by to nešlo. Kdyby to bylo v neděli, bylo by to lepší, ale nemohu to holkám udělat, protože všechny letí někam pryč,“ vysvětlovala česká tyčkařka.
Česká rekordmanka zažila týden plný změn. Po mistrovství republiky atletických družstev v Ostravě, které bylo na programu minulý víkend, odletěla do Lausanne, kde ale kvůli dešti pořadatelé závod Diamantové ligy předčasně ukončili. Poté se přesunula do Bruselu na další akci Diamantové ligy a cestování zakončila přesunem do Jablonce nad Nisou.
„Začala jsem závodit v Lausanne, kam jsme letěla. Můj táta jel z Prahy autem a vezl mi do Lausanne tyče, ty pak naložil a jel do Bruselu. Tam mě táta vyzvedl, v autě jsem měla připravenou postel. Po desáté jsme vyráželi a přijeli jsme v šest hodin ráno. Já byla vyspalá, spala jsem sedm a půl hodiny, ale jemu musím vzdát obrovský hold, bez něj bych to nezvládla,“ popisuje česká tyčkařka logisticky náročný přesun.
„Už mě teď nic nečeká, budu jen trénovat a ladit a uvidíme, co v Tokiu,“ říká Amálie Švábíková, která bude jednou z největších českých nadějí na zářijovém světovém šampionátu v Tokiu.