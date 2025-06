Vítr nám vůbec nepřál. Spadl mi obrovský kámen ze srdce, říká dojatá Švábíková po triumfu na Zlaté tretře

Poprvé vítězně v Ostravě, jak vám to zní?

Jsem nadšená. Moc si vážím prvenství a toho, že mám vysněnou sošku Zlaté tretry. Spokojená jsem i s tím výkonem, protože vítr nám opravdu nepřál. Bylo to složité, strašně se nám ta výkony točily. Byla to vlastně taková loterie, komu ten vítr vyjde, a já jsem ráda, že jsem se s tím poprala. Určitě jsem chtěla odjíždět s lepším výsledkem, ale musím říct, že jsem opravdu spokojená.



Základní výšku - 436 centimetrů - jste zvládla až na třetí pokus. Čím to bylo?

Kvůli větru jsem se pořádně nerozcvičila - během rozcvičky jsem nezvládla ani jeden pokus a taky to tak vypadalo. Kdybych měla mikrofon u srdce, tak by všichni diváci slyšeli, že mi spadl obrovský kámen ze srdce.

Hvězdou Zlaté tretry je v posledních letech Armand Duplantis, který v úterý skákal před hlavní tribunou. Nezáviděla jste mu?

Diváci viděli i na nás, do zatáčky. Já mu zase tak nezávidím, jen ať si to užije. Je opravdu fenomén a všichni chtěli vidět světový rekord. A jestli k tomu potřebuje podmínky před hlavní tribunou, tak ať je má.

Stihnete vaše vítězství nějak oslavit? Protože ihned po soutěži odjíždíte do Madridu na mistrovství Evropy družstev.

Nestihnu. Po vyhlášení sednu do auta, jedu domů a další den mířím na letiště. Potřebuji načerpat síly, poté všechno oslavím postupně.

Kvůli zdravotním problémům řady opor je česká výprava oslabená, takže bude potřeba každé vítězství. Jste připravena?

To mě samozřejmě moc mrzí a doufám, že vybojujeme nějaké výhry, udržíme se. Já samozřejmě budu bojovat o co nejvyšší počet bodů.