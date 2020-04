Přistihneme vás, vzkázal Coe podvodníkům. Dopingové testy pokračují i během pandemie

„Chtěl bych vyslat naprosto jednoznačné poselství všem atletům: nemyslete si, že se teď nacházíme v době bez testování. Tak to není. Pokud se rozhodnete vykročit mimo hranice integrity našeho sportu, přistihneme vás,“ řekl Coe v rozhovoru pro německou stanici Deutsche Welle.

Coe stejně jako v minulých týdnech další vrcholní sportovní funkcionáři reagoval na fakt, že kvůli pandemii musely antidopingové agentury výrazně omezit testování. Vzhledem k zastavení profesionálního sportu navíc odpadly i kontroly při soutěžích.

„Kvůli zákazům vycházení, omezování kontaktu a zhoršeným podmínkám k cestování je testování samozřejmě složitější. Ale nikdo by si neměl myslet, že se netestuje - testuje. Jen je to těžší než obvykle, ale to všichni akceptují,“ řekl třiašedesátiletý Coe.

Bývalý vynikající britský běžec doufá, že po zrušení mistrovství Evropy a přeložení olympijských her v Tokiu na rok 2021 si ještě atleti letos zazávodí.

„Snad budou moci ještě tento rok začít s plnohodnotným tréninkem. A potom bychom rádi uspořádali co nejdříve nějaké mítinky. Ale jen tehdy, pokud to bude bezpečné,“ dodal s odkazem na stále trvající stav pandemie.