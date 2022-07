Doufala jsem v lepší čas, ale horší umístění, chválila výkon Hrochová. Za měsíc poběží další maraton

Jaký byl maraton na světovém šampionátu z vašeho pohledu?

Náročný, ale svým způsobem krásný. Jsem spokojená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s maratonkyní Terezou Hrochovou po 17. místě z mistrovství světa

Nakonec pro vás 17. místo. Myslela jste na podobnou pozici před startem závodu?

Čekala jsem, že když budu okolo 25. místa, tak budu spokojená. Doufala jsem v lepší čas, ale v horší umístění.

Překvapilo vás, jak rychle rozběhly závodnice závod od samého začátku? Nakonec z toho byl rekord šampionátu, hluboko pod 2:20.

Čelo jsem opravdu nevnímala, běžely tam holky z Afriky a to je mimo evropské možnosti.

Jak jste vnímala průběh závodu?

První kolečko, asi 14 kilometrů se šlo docela fajn a když jsme proběhly občerstvovačkou za cílem, tak do toho začaly holky kopat. Po chvíli se ale uklidnily, srovnalo se to a na konci druhého kola se to začalo trhat.

Hrochová si v maratonu na mistrovství světa doběhla pro 17. příčku, nejrychleji v cíli byla Etiopanka Číst článek

Dalo se ve skupince schovat?

Střídaly jsme se, motaly, podkopávaly...jedna holka dokonce chudák spadla na občerstvovačce, protože jak nás tam bylo okolo patnácti, tak to byl docela mazec. Jinak to bylo příjemnější.

Jaký máte dojem z celkového mistrovství světa z Eugene?

Docela pěkný. Mám srovnání jen s olympiádou, kde jsem byla od A do Z velmi zklamaná, takže tady je krásné jak zázemí, tak atmosféra v týmu.

Pořád platí, že poběžíte i evropský šampionát v Mnichově?

Někdy v půlce trati jsem říkala, že mě tam nikdo nedostane, ale asi mi nic jiného nezbyde, když jsme to slíbili.

Je to v polovině srpna, jak se dá zregenerovat a zvládnout dva maratony v tak rychlém sledu?

Bylo mi řečeno, že se to zvládnout dá a říkali to lidé, kterým věřím, takže do toho půjdu. V Mnichově se poběží v poledne, takže ve vedru, takže se nepoběží na časy, ale o přežití. Bude důležité to nepřekopnout a jít rozumně.