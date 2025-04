Teď je čas soustředit se na mistrovství světa, říká po konci halové sezony atletka Petržilková

Běžkyně Tereza Petržilková má za sebou úspěšnou halovou atletickou sezonu. Z evropského šampionátu pod střechou si přivezla medaili ze štafety. A tento týden zamířila na měsíční soustředění do Jihoafrické republiky, kde se bude chystat na letní sezonu s vrcholem na mistrovství světa v Tokiu. Rozhovor Praha 13:18 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká běžkyně Tereza Petržilková na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

Máte za sebou vydařenou halovou sezonu, skončila bronzem na mistrovství Evropy v Apeldoornu s ženskou štafetou ve složení Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel. Jaké u vás převládají pocity několik týdnů po skončení halové sezony?

Už se mi to trochu rozleželo a jsem ráda, že se nám to povedlo. Sezona pro mě nemohla dopadnout líp.

Na jednu stranu mě pořád trošku mrzí, že jsem neuhájila individuální start na Evropě. Na druhou si říkám, že všechno zlý je k něčemu dobrý. Mohla jsem díky tomu pošetřit síly na štafetu, kdy se nám to povedlo prodat. Myslím si, že to tak mělo být.

Takže se rozhodně nehroutím. Trošku jsem si odpočinula a těším se na venkovní sezonu.

Dá se porovnat bronzový úspěch s ženskou štafetou a váš bronz z roku 2023 z Budapešti, kde jste vybojovaly třetí příčku se smíšenou štafetou? Čeho si ceníte víc?

Upřímně pro mě víc znamená ta medaile z Budapešti, protože to byla moje první velká medaile, když nepočítám ještě předtím Evropské hry. Tohle byl zatím nejsilnější sportovní zážitek a pořád to je u mě na prvním místě.

Kam si vystavujete tyhle své velké medaile? Už se vám ta sbírka dost rozrůstá.

Zatím je pořád uchovávám v krabičkách, ve kterých jsme je dostaly, aby se na ně neprášilo. Mám je hezky schované v trezoru. Možná v budoucnu, až ukončím kariéru, tak si je někde vystavím. Ale zatím doufám, že jich ještě pár přibyde.

Bronzová smíšená štafeta z MS v Budapešti ve složení Patrik Šorm, Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Matěj Krsek | Foto: Iva Roháčková

Co vás teď čeká v následujících týdnech?

Už jsme zahájili přípravu na venkovní sezonu. Letíme do Jihoafrické republiky na celý měsíc se soustředit. Vrátíme se na začátku května a na jeho konci už plánuju vyběhnout první závody. Moje nejdůležitější starty ale budou v červnu.

Do Jihoafrické republiky míříte poprvé. Co od soustředění očekáváte? Předtím jste se soustředili hlavně na Kanárských ostrovech.

Od roku 2017 jsem nejezdila nikam jinam než na Kanárské ostrovy, předtím ještě do Itálie. Teď jsem se rozhodla, že chci zkusit něco nového. Moje skupina už s tím zkušenosti má. Všichni tvrdí, že je to velmi dobré prostředí pro trénování, takže se moc těším. Čeká nás kvalitní zázemí i podmínky. Ale hodnotit budu až se vrátím.

Sezona bude relativně dlouhá. Mistrovství světa v Tokiu je až na konci září. Jak rozvrhnout síly, aby vrchol mohl přijít třeba právě v Japonsku?

Ano, přesně tak. Pro mě bude letos v létě hlavním vrcholem právě mistrovství světa v Tokiu, kam budu směřovat všechnu svoji pozornost. Rozhodli jsme se, že uděláme závodní blok už na začátku léta a zkusím někde nahnat body s tím, že bych se mohla stabilně udržet v ratingu.

V pozdější fázi zkusíme udělat nějakou formu. Uvidíme podle limitu. Ale limit je absolutně nesmyslné číslo. Netroufám si říct, že bych na tento čas měla. Aspoň se přiblížit by byla nádhera. Bojovat budu primárně o body.

Kolik je ostrý limit pro start v Tokiu?

Pro start v Tokiu je to 50,75 sekund. Když to porovnáme třeba s olympiádou, tak tam to bylo 50,95.