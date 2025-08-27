Novinka ve světě atletiky. Všechny ženy musí projít testem na gen SRY, jinak nemohou závodit
Všechny atletky, které budou soutěžit na letošním zářijovém mistrovství světa mají novou povinnost. Musí projít testy, které ověřují jestli nemají gen SRY. Ten určuje samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Nové opatření Světové atletiky má ještě víc chránit ženskou kategorii.
„Ta filosofie Českého atletického svazu, který se snaží přivést co největší počet dívek a žen, tak se s postupem Světové atletiky shoduje,“ říká předseda českého atletického svazu Libor Varhaník. České reprezentantky, které se chystají na zářijový světový šampionát v Tokiu byly testovány v sobotu v rámci mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou a třeba výškařka Michaela Hrubá nevidí v novém pravidlu žádný problém
Poslechněte si, jak se budou nově testovat atletky, které budou chtít startovat na mezinárodních akcích
„Přistupuju k tomu tak, že máme dopingové kontroly, takže tohle je jedna z dalších podmínek, abychom mohli závodit na světových akcích,“ mluví Hrubá o novém testu, který je neinvazivní, v českých podmínkách jde o lehký stěr z dutiny ústní a atletky ho absolvují jednou za kariéru.
„Tento test je jen zlomek toho trápení, které jsme tady podstupovali s každým covidovým opatřením. Ty závody, které jsme se snažili udržet, tak bez testů nebyly možné. Ten vlastní úkon trvá několik vteřin,“ přidává Libor Varhaník s tím, že pro některé rozvojové země bude logisticky mnohem náročnější stihnout atletky do šampionátu otestovat.
Zákon je proti
A pak jsou tu státy, které mají ze zákona zákaz provádět tyto genetické testy, pokud to nemá nějaké lékařské odůvodnění.
„Vím, že mi říkal předseda Francouzské atletické federace, že ve Francii testovat nemohou, protože by museli sportovkyně testovat v jiné zemi, protože by to odporovalo jejich zákonům a nebo by se testovali přímo v Tokiu,“ dodal Varhaník,
A tak se francouzská atletická federace rozhodla otestovat reprezentantky až v Japonsku těsně před šampionátem, který začne 13. září.
Dočasně budou mít v případě pozitivního nálezu na gen SRY výjimku atletky s odlišným sexuálním vývojem, jako například už nezávodící Caster Semenyaová. Ty ale musí pomocí léků uměle snižovat svou hladinu testosteronu.