Vytrvalec Farah chce obhájit olympijské zlato. Přeruší proto kariéru maratonce a vrátí se na dráhu

Britský vytrvalec Mo Farah se v příštím roce vrátí od silničních běhů k závodům na dráze. Šestatřicetiletý atlet oznámil, že se chce pokusit na olympijských hrách v Tokiu obhájit zlatou medaili na trati 10 000 metrů. Video Londýn 12:47 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čtyřnásobný olympijský šampion, jenž na předchozích hrách v Londýně i v Riu de Janeiro nenašel přemožitele v závodech na 5 000 a 10 000 metrů, ukončil kariéru na dráze v roce 2017. Od té doby se věnoval silničním závodům a zejména maratonu, v němž se vloni při triumfu v Chicagu stal časem 2:05:11 evropským rekordmanem.

„Pro příští rok jsem se kvůli Tokiu 2020 rozhodl vrátit na dráhu. Jsem z toho nadšený a jdu do toho na desítce,“ oznámil Farah na svém kanálu na YouTube. „Snad jsem neztratil svoji rychlost. Budu na to tvrdě trénovat a uvidí se, co dokážu,“ řekl šestinásobný mistr světa.

Vedle olympijských her vybojoval zlatý vytrvalecký double i na mistrovství Evropy v Barceloně 2010 a Curychu 2014, na světovém šampionátu to dokázal v Moskvě 2013 a Pekingu 2015. Kariéru maratonce zahájil somálský rodák Farah po posledním světovém prvenství na desítce v Londýně, kde navíc skončil druhý na poloviční trati.

„Běhat maraton bylo v uplynulých dvou letech vzrušující. Vyhrát Chicagský maraton bylo krásné, třetí místo v Londýnském maratonu bylo ok a byla to pro mě velká lekce,“ dodal Farah.

Jeho jméno se v poslední době objevovalo často ve spojitosti s jeho bývalým trenérem Albertem Salazarem, který letos na konci září dostal od Americké antidopingové agentury (USADA) čtyřletý distanc za porušování dopingových pravidel. Farah pod vedením kubánského rodáka zažil největší úspěchy včetně všech olympijských triumfů.

Rozešli se v roce 2017 po šestileté spolupráci, poté co se Farah vrátil z USA do Anglie po přechodu k silničním závodům. Farah osobně nikdy konkrétnímu podezření nečelil a veškeré spekulace striktně odmítal.