‚Musím vzít pilu a zplanýrovat to tady.‘ Bývalý desetibojař Dvořák se živí jako zahradník

Z atletických stadionů k záhonkům a motorové pile. I takhle se dá velmi stručně popsat příběh Tomáše Dvořáka. Olympijský medailista a trojnásobný mistr světa v desetiboji na jaře po letech skončil ve funkci reprezentačního šéftrenéra a vydal se úplně jinou cestou. Splnil se mu jeho dávný sen, dnes se živí jako zahradník. Praha 21:45 27. ledna 2020

Tomáše Dvořáka už nepotkáte ani v sídle vedení Českého atletického svazu, ani na atletických oválech. Teď za ním musíte přijít po poměrně těžce dostupné cestě do jednoho z pražských lesů.

Trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák se v současnosti živí jako zahradník.

„Zrovna máme pauzu na oběd. Já mám ale svoje jídlo, obědvat už nejsem zvyklý. Jinak mě chytne poobědové kóma a už se těžko vracím k práci,“ popsal Dvořák Radiožurnálu v přestávce během práce.

„Teď právě dělám úklid zanedbaného pozemku. Jsem příslušník zahradnické firmy, ale zahradník dělá všechno. Takže teď jsem dřevorubec a musím to tady zplanýrovat,“ řekl osmačtyřicetiletý bývalý atlet.

A tak legendární desetibojař popadl motorovou pilu a vrátil se znovu k práci. Nejbližší úkol byl pokácet menší starou jabloň.

„Má to několik nesporných výhod, protože při této práci je vidět výsledek, což je pro mě poslední dobou strašně důležité. V atletice nebyl výsledek mé práce moc vidět. A když už vypadnout z kanceláře, tak aspoň na čerstvý vzduch,“ popsal Dvořák svou motivaci.

Když se řekne zahradník, představí si běžně člověk spíš práci na záhonku. Po Dvořákovi a jeho pile ale leželo na zemi hned několik pokácených stromů.

„Práce na záhonku, péče o květiny, to je i můj případ. O tom to ale je, zahradník si to musí všechno přichystat, aby mohl kytky začít sázet,“ dodal.